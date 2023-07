Verstappen ezt is behúzta, ő nyerte a sprintfutamot az Osztrák Nagydíjon

A Formula–1-ben idén már rendeztek egy sprintfutamot – ezt Bakuban Sergio Pérez (Red Bull) nyerte meg –, s most az Osztrák Nagydíjon, a spielbergi Red Bull Ringen jött a második. A sprintkvalifikációban a regnáló világbajnok Max Verstappen (Red Bull) végzett az élen, aki a pénteki időmérőn a vasárnapi fő futamra is megszerezte a pole pozíciót, mögötte Pérez zárt másodikként, a harmadik pedig Lando Norris lett a McLarennel. A sprintfutamokon a győztes nyolc, a második hét, a harmadik hat, a negyedik öt, az ötödik négy, a hatodik három, a hetedik két, a nyolcadik pedig egy világbajnoki pontot kap. Ezekre is érdemes ráhajtani, de persze a legfontosabb az a versenyzőknek, hogy ne törjék össze az autóikat, mert a vasárnapi futam sokkal fontosabb.

A 24 körös futamon a mezőny Valtteri Bottas (Alfa Romeo) kivételével a köztes esőgumin rajtolt, az utolsó előtti helyről induló finn pilóta közepes keveréken. Pérez lerajtolta Verstappent, így az élre állt, ám a holland gyorsan visszaelőzte a csapattársát, ráadásul nem sokkal később a negyedik helyről rajtoló Nico Hülkenberg (Haas) is elment a mexikói mellett. A 12. körben aztán Pérez visszavette a második helyet a némettől, akit egy körrel később Carlos Sainz (Ferrari) is megelőzött. A 19. körben többen száraz pályára alkalmas gumikra, lágy, illetve közepes keverékekre váltottak; az első három között azonban a sorrend már nem változott, Verstappen győzött Pérez és Sainz előtt.