A csoportkörért zajló rájátszásba jutott a Sepsi OSK

Két és fél órás várakozás, majd közel ötórás repülés után szerdába nyúlóan érkezett meg a kétszázezres nyugat-kazahsztáni Aktöbe városba a Sepsi OSK, a háromszékiek megpróbáltatásainak azonban korántsem szakadt itt vége. Az egy héttel ezelőtti sepsiszentgyörgyi 1-1-et követően talán mindenki arra számított, hogy az első mérkőzés közvetlen tapasztalatát követően Liviu Ciobatariu vezetőedző támadóbb szerkezetű és felfogású csapatot küld pályára, de csak annyi változást érzékelhettünk, hogy a piros-fehér szerelés helyett tiszta fehérben kezdtek a vendégek. Sokak csalódására Varga Roland nélkül, aki három idei nemzetközi kupatalálata ellenére sem fért be a kezdő tizenegybe. A vendégek abban is bíztak, hogy az oldalvonaltól alig öt méterre ülő nézők felől várható nyomás inkább nyomasztóan hat majd a hazaiakra. A nézőtér közelségének kétségtelen félelmetességét, illetve az abból származó veszélyeket az is jelezte, hogy a rendezők 480 rendőrt állítottak a telt házas lelátó első soraiba, megakadályozandó az esetleges atrocitásokat.