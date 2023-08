Székelyföldi futball-tündérmese

Nehéz útja lehetett hazafelé annak a több mint 400 bolgár szurkolónak, akik a továbbjutásban bízva tették meg a Szófiából Sepsiszentgyörgyre vezető 550 kilométeres utat. Magabiztos bevonulásuk azt sugallta, hogy a hazai pályán elszenvedett 2-0-s vereség ellenére sem veszítették el hitüket, a jelenség a nagy hagyományokra visszatekintő fővárosi nagycsapat vidéki kiszállására hajazott. A masszív felvonulás a romániai biztonsági szerveket is maximális készültségbe helyezte, a háromszéki főváros valamennyi bejáratánál többlépcsős szűrőt állítottak fel, ahol valamennyi bolgár rendszámú autót és utasait a végletekig ellenőriztek. A Sepsi OSK arénája persze nélkülük is zsúfolásig megtelt volna, 8270 néző hitelesítette a 2021 októberében felavatott létesítmény első telt házas mérkőzését. A hatalmas érdeklődést az önmagában is vonzó európai kupameccs mellett az odavágón aratott meglepetésszerű, de teljesen megérdemelt Sepsi-győzelem is fokozta, és a kötelezően óvatoskodó nyiltakozatok ellenére – a bolgárokat leszámítva – mindenki biztos volt a továbbjutásban.

A háromszéki csapat szárnyalt a bolgárok ellen Fotó: Facebook



Hasonlóan csodálatos estére ezzel együtt aligha számított bárki is, hiszen a 4-0-s OSK-győzelem minden tekintetben reálisnak tekinthető. Egy remekül összeálló, önbizalomtól duzzadó csapat diadala volt egy széteső, már-már álmodozóan naiv védelemmel felálló csapattal szemben, amely gyakorlatilag egyetlen félhelyzetig jutott a 90 perc alatt. A legalább fele arányban a kitűnően záró háromszéki védelemnek köszönhető gólmentesség pedig lassan csúcsokat ostromol: a Sepsi OSK hatodik, kapott gól nélküli mérkőzését tudta le.

A román sportközvélemény által a román futball becsületének megmentőjeként emlegetett Sepsi klubelnöke a mérkőzés másnapján is extázisban beszélt a hatalmas élményről. – Ugyan álmodozók vagyunk, de hasonlóan fényes továbbjutásról magam sem álmodtam – mondta a Magyar Nemzetnek Diószegi László. – Talán még soha nem láttam hasonlóan egységesnek, jó szelleműnek a csapatot, és ez további reményeket táplál. A következő Konferencia-kupaellenfelünket, a kazah Aktobét is verhetőnek tartjuk, ebben az esetben a hosszú utazást érezzük a legnagyobb veszélynek, amelyet a következő periódus háromnapos meccsritmusába vagyunk kénytelenek beilleszteni. Megpróbáljuk elhalasztatni a Kolozsvári CFR elleni, augusztus 12-re kitűzött bajnoki meccset, hogy több időnk legyen a pihenésre, de nem fűzök túl sok reményt ahhoz, hogy a kupaküzdelmekből kieső ellenfél beleegyezzen a dologba.

Négyszer ünnepeltek a CSZKA ellen Fotó: Facebook

Aggályai megfogalmazása után azonban nem sokkal a Román Labdarúgó-szövetség saját hatáskörben az európai kupasorozatokban érintett valamennyi csapat augusztus 11. és 14. közötti bajnoki mérkőzését későbbi időpontra halasztotta. A Sepsi OSK legnagyobb erényének az tűnik, hogy a nyári edzőváltás – a csapatot két Román Rupa- és egy Szuperkupa-győzelemig vezérlő olasz Cristiano Bergodit a nyár elején az egykori többszörös román válogatott védő, Liviu Ciobotariu váltotta – csak tovább erősítette a korábban elinduló folyamatokat. A kiegyensúlyozott játékoskeret akár öt-hat személyes zökkenőmentes változtatásokat is engedélyez, a CSZKA-nak lőtt összesen hat gólból hármat cserejátékos jegyzett – nem mellékesen kettő az egyre jobb formában futballozó Varga Roland nevéhez fűződik.

– Az Aktobe játékosai talán kevésbé jól képzettek, mint a szófiai csapatban futballozók, viszont sokkal egységesebb, sokkal többet futó-hajtó csapattal lesz dolgunk – fejtette ki a klub sportigazgatója, Hadnagy Attila. – Annyira jó a hangulat azonban a csapatban, annyira »jól festünk« a pályán, hogy őszintén bízom a továbbjutásban. Minden esetleges folytatás pedig már jutalomjátéknak számítana.

Diószegi László, a Sepsi OSK tulajdonosa Fotó: Facebook



A CSZKA Szófia elleni továbbjutás félmillió eurót hoz a szentgyörgyiek konyhájára, a játékosok pedig a megszokott prémium duplájára számíthatnak, mondta el Diószegi László. A klubvezető a közelmúltban a tusványosi szabadegyetem egyik beszélgetésen kijelentette: szeretnének feljebb lépni, azaz a kupagyőzelem mellé dobogós helyezést céloznak meg a nemrég kezdődött bajnokságban, amelynek első három fordulója után a székelyföldi piros-fehérek veretlenül állnak a tabella harmadik helyén.

Sepsiszentgyörgyön robog hát a szekér, a gyeplő biztos kezekben, a „lovak” pedig majd kidurrannak az erőtől és önbizalomtól. Ami meg az újabb nézőcsúcsot jelenti: miután a CSZKA ellen valamennyi jegy elővételben gazdára talált, az UEFA Konferencia-kupa harmadik selejtező fordulójában augusztus 10-án az FK Aktobe ellen rendezendő találkozón legfeljebb csúcsbeállításról beszélhetünk.

Arról viszont garantáltan.