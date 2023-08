Ha nehezen is, de meglett a két győzelem a Ferencvárosnak + képgaléria

A fordulás után közel került a fordításhoz is a házigazda, ám Sigér Dávid 25 méterről a keresztlécet találta el, nagyon szép lövés volt. Beállt Lisztes Krisztián és Marquinhos is a Ferencvárosba, amely továbbra is hatástalanul ostromolta a máltai védelmet. Egészen a 69. percig, amikor Marquinhos nagyszerűen ment el a védője mellett az alapvonal mentén, majd balról laposan középre adott, Varga Barnabás pedig egy méterről pörgette a hálóba a labdát – 2-1. A hátralévő időben is a Fradi irányított, akadt néhány ígéretes helyzete, Abu Fani szabadrúgását követően a kapusról pattant a labda a kapufára, ám az eredmény már nem változott. A magyar bajnok nehezen boldogult a szervezett máltai csapattal, de hajlandó volt kínlódni, és ennek köszönhette azt, hogy két győzelemmel jutott tovább.

Európa-konferencialiga, selejtezők, 3. forduló Ferencváros–Hamrun Spartan (máltai) 2-1 (1-1), Groupama Aréna, 11 375 néző, jv.: Davidov (bolgár). Gólszerző: Traoré (41.), Varga B. (69.), illetve Mbong (7.), tj.: Ferencváros 8-2-es összesítéssel Debrecen–Rapid Wien (osztrák) 21.00