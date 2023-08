A kettős vereséggel kieső ZTE edzője szerint övé a legjobb csapat a világon

Kettős vereség után ritkán hallani olyan mondatokat a futballban, mint amiket Boér Gábor, a ZTE vezetőedzője kimondott, miután a Zalaegerszeg az idegenbeli 1-0-s fiaskó után hazai pályán is kikapott 2-1-re a horvát Eszék ellen, így simán kiesett a Konferencia-ligából.

– Büszke vagyok a csapatra, óriási munkát tettek bele a játékosok a mérkőzésbe – fogalmazott Boér Gábor, akinek az együttese azért nem egy topklubtól kapott ki oda-visza. – Sok helyzetünk volt, és közelebb kerülhettünk volna a továbbjutáshoz. Játékosaim nemzetközi szinten teljesítettek, eltüntettük a két csapat közötti tudásbeli különbséget, viszont a támadózónában nem voltunk kellően hatékonyak. Pontatlanok voltak a beadásaink, a szögleteink, de az európai szinten jónak számító csapat ellen gyakran jobban futballoztunk. Nehéz úgy játszani, ha az elején hátrányba kerülsz, és akár a hétvégén a bajnokságban, ezúttal is futnunk kellett az eredmény után. Ilyenkor természetes, hogy feszültté válik a játékos, eltelt két mérkőzés meg egy félidő, miután gólt szereztünk ebben az idényben. Mindettől függetlenül emelt fővel búcsúzunk a nemzetközi kupától.

Kettős vereség, emelt fővel. De volt még tovább is: – Bízom benne, hogy a nemzetközi szinten tapasztalatlan fiataljaink idővel magasabb szintre lépnek. Számomra a Zalaegerszeg a legjobb csapat a világon – jelentette ki Boér újságírói kérdésre.

A Kecskemét oldaláról ennyire nagy szavak nem hangoztak el a lett Riga elleni kiesés után, de a drámai hangulat ott sem köszönt vissza az értékelésben, noha a vereség igencsak drámai volt: a hazai pályán aratott 2-1-es győzelem után hiába szerezte meg a vezetést idegenben is a KTE, a Riga fordított, s egy 95. percben született góllal mentette hosszabbításra a meccset, majd abban is a legvégén, a 122. percben szerezte a Kecskemét vesztét jelentő találatot.

– Gratulálok az ellenfélnek a továbbjutáshoz – kezdte a KTE honlapján Lóczi István, aki a csapat nemzetközi rutintalanságában látta a kiesés fő okát. – Nagyon nehéz most értékelni, hiszen kétszer is a hosszabbításban kaptunk gólt, ami fájó. Mindkét csapat más játékrendszerben játszott az első meccshez képest. Ebből a mérkőzés elején mi jöttünk ki jobban, megszereztük a vezetést is. A félidőben az ellenfelünk nagyon jól cserélt, két igen mozgékony játékos állt be előre, akik kitűnő teljesítményt nyújtottak. Sajnos elmondható, hogy az összes cseréjük jobban sült el most. Ennek köszönhetően meg is fordították az eredményt, hosszabbításra mentve a találkozót. Sajnos nem bírtunk jobb oldali játékukkal, illetve kiütközött az is, hogy ellenfelünk nemzetközi rutinja sokkal nagyobb, mint a miénk. A magyar bajnokságban kevés ilyen hőfokú meccset játszottunk, de bízom benne, hogy ez a klub eljuthat még a nemzetközi porondra. Nagyon gyorsan rendezni kell a sorokat, mert hétfő este már bajnoki meccs vár a csapatra.

Borítókép: Boér Gábor pozitív szemlélete az Eszék elleni vereségek után érződött csak igazán (Fotó: MTI/Katona Tibor)