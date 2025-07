WRC: az észt gyors murva jön

Ott Tanaknak köszönhető az Észt Rali részvétele a Rali-világbajnokságban. 2020-ban ezt meg is ünnepelte, hiszen a Hyundai volánja mögött megnyerte hazai raliját. S minő meglepetés, ahogy közeledett a hazai ralija, a Hyundai észt autóversenyzője egyre jobb formáját hozta, mi több, az előző ralit, az Akropolisz Ralit meg is nyerte. Tanak csapata első idei győzelmét húzta be Görögországban, amire egy szinte problémamentes hétvégén került sor. Egyedül autója sebességváltójával gyűlt meg a baja a Power Stage-en, de előnye akkora volt, hogy így is elsőként futott célba.

Mivel Tanak 12 ponttal lemaradva áll az egyéni ponttábla harmadik helyén Elfyn Evans és Sebastien Ogier mögött, minden bizonnyal azon lesz, hogy otthon is az első helyen érjen célba és faragjon hátrányán. Ehhez azonban lesz egy kis szava Kalle Rovanperának is, aki a rali-világbajnokságba való visszatérése óta háromszor is nyert itt zsinórban.

Fotó: Toyota / McKlein

A világbajnokságban vezető Elfyn Evansre hárul ezúttal is a murva sepregetésének feladata. Ami, ha esik az eső, akár az előnyére is válhat. Száraz időben viszont egyértelműen hátrányos helyzetben kezdi a ralit a walesi pilóta. Az egyéni ponttábla második helyén álló Sebastien Ogier a hétvégén nem áll rajthoz. Az M-Sportnál Gregoire Münster és Josh McErlean mellett Martins Sesks is lehetőséget kap a hétvégén.

A csapatok erre a ralira is teszteltek Finnországban és Észtországban. Ott Tanak egy észt ralin is indult gyakorlásképpen. Hiába ez is murvás rali, mint az Akropolisz Rali volt, de míg az ottani durva murva volt, addig itt finom, puha és gyors murva fogadja a világbajnoki ralimezőnyt.

A rali

A rali főhadiszállását és a szervizparkot ezúttal is Tartuban rendezik be. A 2025-ös Észt Rali négy napon át tart, s a 20 gyorsasági szakasz 308,35 km-t tesz majd ki. Gyors murvás utak várnak a mezőnyre, sok dombos, ugratós szakasszal. Technikásabb részek is lesznek hol széles, hol szűk hegyi utakkal. A csütörtök reggeli shakedownt követően egy szuperspeciális szakaszt teljesít a mezőny, a Tartu vald 1.-et a nap végén. A Kambja és az Otepää gyorsasági szakaszokon találhatók a verseny legismertebb ugratói. A versenyt záró utolsó szakasz, a Power Stage egy új helyen, a Kääriku szakaszon kapott helyet.

A világbajnokság állása az Akropolisz Rali után:

Pilóták

1. Elfyn Evans (GBR) Toyota Racing WRT 150 pont

2. Sebastien Ogier (FRA) Toyota Racing WRT 141 pont

3. Ott Tanak (EST) Hyundai WRT 138 pont

4. Kalle Rovanpera (FIN) Toyota Racing WRT 117 pont

5. Thierry Neuville (BEL) Hyundai WRT 96 pont

6. Takamoto Katsuta (JPN) Toyota Racing WRT 63 pont

7. Adrien Fourmaux (FRA) Hyundai WRT 61 pont

8. Sami Pajari (FIN) Toyota Racing WRT2 32 pont

9. Oliver Solberg (NOR) Toyota Racing WRT 19 pont

10. Gregoire Munster (LUX) M-Sport WRT 18 pont

Gyártók

1. Toyota Racing WRT 358 pont

2. Hyundai WRT 293 pont

3. M-Sport Ford WRT 97 pont

4. Toyota Racing WRT2 57 pont

