Orbán Viktor: Lázadás indul! + fotók

Tüntetés Budapesten. Brüsszel terve tönkretenné a magyar gazdákat – írta közösségi oldalán Orbán Viktor.

A miniszterelnök egyúttal a támogatását is kifejezte a magyar gazdák felé, és úgy fogalmazott:

Az ellenállás legradikálisabb formáját javaslom. Lázadás indul!

A gazdatüntetésre az ország minden pontjáról érkeztek (Forrás: Facebook)

Mint arról beszámoltunk, az Európai Bizottság kiszivárgott tervezete, amely a 2027 utáni közös agrárpolitikáról szól, óriási felháborodást keltett: Budapesten és Brüsszelben is tüntetnek szerdán a gazdák.

A hazai tiltakozók a Millenárison gyűltek össze, az ország minden részéről érkeztek gazdálkodók, akik egyúttal harminc tonna trágyát vittek magukkal teherautón, amelyből egy ládányit több gazda az Európai Bizottság magyarországi képviselete budapesti székhelyének bejárata előtt kiöntött, hogy kifejezze nemtetszését Brüsszel agrárpolitikai tervei miatt.

Forrás: Facebook

Ez nem ajándék pénz

A tiltakozáson felszólalt Papp Zsolt György, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) elnöke, aki arról beszélt: az Európai Bizottság javaslata elvonja a forrásokat, ezzel tönkreteszi a vidéket, odaadja piacainkat, és veszélyezteti a családjainkat kétséges eredetű élelmiszerekkel. Hangsúlyozta, a tét nagy, 160 ezer gazdálkodótól akarják elvenni a területalapú támogatást.

– Pedig ez nem ajándék pénz, cserébe megtanultunk fegyelmezetten, szigorú szabályok szerint gazdálkodni. Ebből a pénzből lehet biztosítani a megélhetést, a gazdaság működését, a vetőmagot, a betakarítást és a következő évre való felkészülést, valamint a bérleti díjakat – mondta a tüntetésen.

A tüntetők álláspontja világos, nem kérnek az EB javaslataiból (Forrás: Facebook)

Történelmi tapasztalataik vannak arról, hogyan lehet a mézesmadzagot elhúzni az emberek előtt, majd utána rájövünk, hogy már megint csendben, lopakodó jogalkotással az történik, amit az Európai Bizottság akar, és ami nem jó a gazdáknak – mondta Jakab István, a Magosz elnöke, aki szerint most is úgy dolgoznak, hogy az utolsó pillanatig nem osztják meg az információkat,

úgy kell kilopni őket, hogy végre tudjuk, hogy mit akarnak rólunk dönteni.

Álláspontja szerint most is aktuális, amit 2005-ben a gazdatüntetésen mondtak: rólunk, nélkülünk döntés ne szülessen! Ezt üzenjük most is Brüsszelbe – nyomatékosította.