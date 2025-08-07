Mostantól nem titok, ennyit fizetnénk ha nem lenne rezsicsökkentés

Rendkívüli

A rezsicsökkentés rendszere továbbra is változatlan feltételek mellett fut.

Magyar Nemzet
2025. 08. 07. 9:59
20250205 Dunaharaszti Rezsi rezsicsökkentés illusztrációk 20250205 dunaharaszti rezsi illusztracio havran zoltan magyar nemzet Havran Zoltán Fotó: Havran Zoltán HZ Magyar Nemzet MN A képen: közüzemi számla csekk radiátor fűtés
Augusztus 1-jétől módosult az MVM Next által kibocsátott energiaszámlák első oldala. A változás az úgynevezett rezsiboxot érinti, amely a számla kiemelt információkat tartalmazó része. Így a jövőben a számlán szereplő rezsiboxban azt tünteti fel a szolgáltató, hogy az elszámolási időszakban felhasznált energia mennyibe került volna villamos energia esetén lakossági piaci, földgáz esetén pedig versenypiaci költségeket tükröző áron. Ez az összeg azt mutatja, tájékoztató jelleggel, hogy mennyit kellene fizetni, ha nem lenne rezsicsökkentés.

Ugyanakkor a rezsicsökkentés rendszere nem változik, továbbra is a jelenlegi szabályok szerint vehetik igénybe a rezsicsökkentett árú energiát. 

A 2025. augusztus 1-től kezdődő új kedvezményes év során is változatlan feltételekkel biztosítjuk ügyfeleink számára a rezsicsökkentett energiát

 – írja az MVM tájékoztatója. 

A kedvezmény a lakossági ügyfeleknek felhasználási helyenként villamos energia esetén évi 2523 kWh felhasználásig, földgáz esetében évi 63 645 MJ felhasználásig szól. Nem lakossági ügyfeleknek a kedvezményes mennyiség mértéke ugyancsak változatlan, villamos energia esetében évi 4606 kWh, földgáz esetében pedig évi 54 810 MJ felhasználási helyenként.

Az új jogszabályi előírások célja az átláthatóság növelése: a rezsiboxban feltüntetett piaci ár segít érzékeltetni, hogy mekkora támogatásban részesülnek az ügyfelek a rezsicsökkentés révén.

