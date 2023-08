A Kecskeméten átok ült a hosszabbításokban, kiesett a ZTE is

A megérkezéskor hoppon maradt a Kecskemét. A magyar csapat két nappal a meccs előtt elutazott Rigába, ahol természetesen edzéslehetőséget kért, ám a házigazdák sajnálkozva tudatták, hogy nem tudnak erre pályát adni, ami meglehetősen furcsa egy hatszázezres városban. A KTE egy hete már történelmet írt azzal, hogy megszerezte első győzelmét (2-1) a nemzetközi porondon, és most újabb hasonló cselekedetben reménykedett, azaz tovább akart jutni az Európa-Konferencialigában.

Fotó: Toms Kalnins / MTI

Ebben nem zavarta a tervezett edzés elmaradása, a kecskemétiek higgadtan futballoztak, és egy remek támadás végén Vágó Levente megszerezte a vezetést a 7. percben. A lettek nemigen tudtak kibontakozni, egy nagy lövést leszámítva nem veszélyeztették a kecskeméti kaput, ugyanakkor a magyar csapat jól tartotta meg a labdát, átgondoltan játszott, kis szerencsével növelhette is volna az előnyét. A szünetet követően a Riga nagyon rákapcsolt, és a 62. percben Ngonda fejesével kiegyenlített.

Fokozatosan beszorult a kapuja elé a KTE, és nem bírta végig: a 95. percben Mankenda 2-1-re alakította az eredményt. A hosszabbításban is a hazai csapat játszott fölényben, de nem boldogult a kecskeméti védelemmel, egyszer Varga kapus védett nagy bravúrral.

Már a hosszabbítás hosszabbításában járt a mérkőzés, amikor a 122. percben balról, az oldalvonal mellől jutott szabadrúgáshoz a Riga, Ngom élesen belőtt labdájába senki sem ért bele, és az a kapu bal oldalában kötött ki – ezzel 3-1-re nyert a Riga, a Kecskemét pedig hiába vezetett összesítésben két góllal, kiesett.

Fotó: Toms Kalnins / MTI

A Zalaegerszeg az első meccsen nagyon jól tartotta magát Eszéken, az NK Osijek csak a hosszabbításban törte meg az ellenállását és nyert 1-0-ra. Ez a hátrány nem tűnt ledolgozhatatlannak, ám az figyelmeztető jel volt, hogy vasárnap a Kisvárda 2-0-ra nyerni tudott a ZTE stadionjában, azaz a hazai pálya nem feltétlenül számított a siker zálogának. Annyira nem, hogy akárcsak vasárnap, most is hamar vezetéshez jutott az ellenfél egy szabálytalan, ám megadott góllal: a 8. percben Caktas lesről indult meg – itt nincsen VAR –, a lövése a kilépő Gyurjánról éppen a Caktast kísérő Gergényi mellére, onnan pedig a hálóba pattant.

Fotó: Katona Tibor

A magyar együttes próbált nagy lendülettel támadni, akadtak is lehetőségei az egyenlítésre, ám az eszéki ellentámadások is olykor komoly veszélyt rejtettek magukban. A fordulás után felpörgött a ZTE, el is jutott helyzetekig, de azok rendre kimaradtak, a 61. percben pedig Tajti 18 méterről a bal kapufát találta el. A 73. percben viszont minden fontos kérdés eldőlt, egy eszéki kontra végén Spoljaric a jobb alsó sarokba talált, és ezzel már háromra nőtt a Zalaegerszeg hátránya, Ikoba szépítése csak szépségtapasznak volt jó.

A Ferencváros és a Debrecen mérkőzése lapzártánk után ért véget, de az eldőlt, hogy ha a Fradi továbbjutott, akkor a Dinamo Tbiliszit kiverő máltai Hamrunnal játszik a jövő héten a következő körben. Azt már korábban is tudtuk, hogy a DVSC ellenfele az osztrák Rapid Wien lehet.

Európa-Konferencialiga, selejtezők, 2. kör, visszavágók: Riga FC–Kecskemét 3-1 (0-1, 2-1, 2-1), gólszerző: Ngonda (62.), Mankenda (90+5.), Ngom (122.), illetve Vágó (7.), továbbjutott: Riga FC 4-3-as összesítéssel ; Zalaegerszeg–NK Osijek 1-2 (0-1), gólszerző: Ikoba (82.), illetve Gergényi (öngól, 8.), Spoljaric (73.) tj.: NK Osijek 3-1-es összesítéssel. Shamrock Rovers–Ferencváros és Debrecen–Alashkert 21.00 órakor kezdődik.

Borítókép: Okkal szomorkodtak a kecskemétiek, a kezükben volt a továbbjutás (Fotó: MTI/Toms Kalnins)