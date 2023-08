Dzsudzsák gólja tartotta életben a reményt a DVSC edzője szerint

Idegenben 1-0-ra legyőzte örmény ellenfelét a DVSC a párharc első felvonásán, de hazai pályán ez az előny hamar elolvadt, a 19. percben megszerezte a vezetést az Alashkert, amely a második félidő derekán 2-0-ra húzott el, s így már összesítésben is továbbjutásra állt. A 76. percben Dzsudzsák Balázs szépített a meccsen, ami összességében egyenlítést ért a párharcban. 2-2 után jöhettek a tizenegyesek, amelyek során Megyeri Balázs kapus védéseinek köszönhetően a DVSC jutott tovább.

Dzsudzsák Balázs gólja nélkül kiesett volna a DVSC. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

– Drámai mérkőzés volt – értékelt Szrdjan Blagojevics, a Debrecen vezetőedzője, aki elárulta, nem kedveli az ilyen mérkőzéseket. – Lehet, hogy a nézők helyenként élvezték az izgalmakat, de én edzőként azt szeretem, ha mi kontrolláljuk a meccset, de ez most nem mindig történt meg. Tudtam, hogy nehéz lesz, ez meg is mutatkozott a pályán. Voltak taktikai és technikai hibáink, a második labdákat is sokszor elveszítettük, a mérkőzés egyes szakaszaiban ők voltak a jobbak. Ettől függetlenül szeretném megdicsérni a játékosaimat, mert sok energiát mozgósítottak a siker érdekében. Dzsudzsák Balázs gólja életben tartott minket, a piros lap pedig változást hozott. Boldogok vagyunk, de megmutatkozott, miben kell még fejlődnünk.

A Rapid Wien már igen komoly ellenfél lesz

Az edző elmondta, hogy fáradtak a játékosai, de ez nem lehet kifogás semmire: – Az elmúlt szezonban végig azért harcoltunk, hogy itt lehessünk. Elértük és most nem panaszkodhatunk. Ezért küzdöttünk, és most ki kell használnunk ezt a lehetőséget. A következő meccs sokkal megterhelőbb lesz.

Ebben biztosan igaza van a szakembernek, hiszen a Konferencia-liga harmadik fordulójában a 32-szeres osztrák bajnok Rapid Wien lesz az ellenfél. Az első összecsapás augusztus 10-én lesz Bécsben, a debreceni visszavágót augusztus 17-én rendezik.

Borítókép: Dzsudzsák Balázs fontos gólt szerzett a nemzetközi kupában (Fotó: MTI/Derencsényi István)