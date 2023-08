Laidouni visszatért a Népligetbe + videó

A német élvonalbeli Union Berlinben játszó Aissa Laidouni kedden délelőtt érkezett az FTC–MVM Népligeti Sportközpontba. Orosz Páltól, az FTC Labdarúgó Zrt. vezérigazgatójától átvette az előző szezonért neki járó bajnoki aranyérmet, és átsietett a Ferencváros férfi labdarúgóinak edzésére.

A társak hatalmas lelkesedéssel fogadták a középpályást, aki nyilatkozott a FradiMédiának:

Hogyan is felejthetném el a Fradit? Természetesen minden meccsét, minden mozzanatát követem a csapatnak, és bár a Bajnokok Ligája-selejtező sajnos nem sikerült jól, örülök, hogy azóta visszatért a helyes útra a gárda. Nagyon szorítok nekik, hogy ismét sikerüljön a főtáblára jutni, ezúttal az ugyancsak rangos Konferencialigában. Abban a sorozatban talán még tovább menetelhet a csapat, én nagyon fogok drukkolni nekik.

A tunéziai válogatott nem felejtette el a Fradit és az itt töltött időszakot, és tartja a kapcsolatot több egykori játékostársával is. Több barátja is van a keretben, akikkel napi szinten beszélnek, csetelnek, tudnak egymásról. Aissa Laidouni a drukkereknek is üzent:

Sosem fogom elfelejteni a Fradi-szurkolókat. Mindig a csapat mellett álltak, és biztos vagyok benne, hogy nem lesz ez másként a jövőben sem. Hajrá, Fradi!

Az FTC elnöke, Kubatov Gábor is köszöntötte közösségi oldalán a középpályást.

Jó, hogy beugrottál, Aissa! Neked is kijárt az előző szezonért a bajnoki aranyérem!

– írta bejegyzésében a klubelnök.