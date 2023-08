Egy merész amerikai megígérte, megdönti nálunk Usain Bolt világcsúcsát + videó

A szubjektív listánkra három férfi és két női versenyző került fel, két amerikai, valamint egy-egy kenyai, svéd és norvég. Négyen címvédők, ketten világcsúcstartók, egyikük pedig nálunk akar az lenni. A kiválasztottjaink: Noah Lyles, Armand Duplantis, Jakob Ingebrigtsen, Faith Kipyegon és Sha’Carry Richardson – ők lehetnek a budapesti atlétikai világbajnokság legnagyobb sztárjai.

Noah Lyles ezt a fotót tette ki a közösségi oldalára Forrás: Instagram/nojo18

Noah Lyles – 100 és 200 méter

Noah Lyles tett róla, hogy figyeljünk rá. A 26 éves amerikai sprinter a minap a közösségi oldalán tudatta, hogy milyen időeredményeket célzott meg Budapesten: 100 méteren 9,65 másodperces, 200-on 19,10-es időt. S ami utóbbi illeti, erre felhördült az atlétavilág, hiszen Usain Bolt világcsúcsa 19,19, a hat éve visszavonult jamaicai ennyivel győzött a 2009-es berlini vb-n, és nem mellékesen itt futotta 100-on a 9,58-as rekordját. Lyles 200-on az örökvilágranglista harmadik helyét foglalja el tavalyi vb-n jegyzett győztes, 19,31-es idejével. Ebben az évben eddig 19,47 másodperc a legjobbja, ezzel vezeti az idei ranglistát. Július végén a londoni Gyémánt Liga-versenyen érte el ezt az időt, és ezzel Bolttól elvett egy rekordot. Ez volt a 35. alkalom, hogy – a megengedettnél nagyobb hátszéllel elért eredményeket nem nézve –, húsz másodpercen belül tudta le a 200 métert, ami Boltnak 34 szer jött össze. Lyles azért így sem mehet biztosra nálunk, ugyanis azon a bizonyos londoni viadalon a még csak 20 éves botswanai Letsile Tebogo 19,50-nel hatalmas Afrika-csúcsot futott. Sokan őt kiáltották ki Bolt utódjának, de Budapesten azért Lylesnak áll a zászló. S a Nemzeti Atlétikai Központ kiváló Mondo borításán nem a valóságtól elrugaszkodott dolog tőle Bolt világcsúcsára törni.

A londoni Gyémánt Liga-versenyen a 200 méter döntője:

Armand Duplantis – rúdugrás

A svédek 23 éves rúdugrófenoménja, Armand Duplantis is címvédőként indul Budapesten, mi több, tavaly Eugene-ben 621 centis világcsúccsal győzött, amit aztán idén februárban egy francia fedett pályás versenyen, Clermont-Ferrand-ban még egy centivel megtoldott. 2020 óta ő emelgeti centinként a rekordot. Az idei szezonban szabadtéren hat versenyt nyert – a legjobb eredménye 612 centi volt, ezzel „természetesen” ő a világranglista-vezető –, a hetediken, a legutóbbin, szűk egy hónapja azonban 572 centivel csak a negyedik helyen végzett a monacói Gyémánt Liga-versenyen. Ám ebből nem csinált nagy ügyet. Később bevallotta, hogy fejben nem volt ott azon a versenyen, és fizikálisan is akadtak gondjai, így nem csoda, hogy balul sült el számára az a verseny. De miként megjegyezte, ez jó figyelmeztetés volt számára a világbajnokság előtt, hogy maximálisan a feladataira kell koncentrálnia. Amennyiben sikerül neki, jók az esélyei az újabb világcsúcsjavításra.

Jakob Ingebrigtsen – 1500 és 5000 méter

Jakob Ingebrigtsen fejében az lebeghet, hogy 1500 méteren és 5000 méteren is megnyerje a világbajnokságot, ami tavaly már majdnem összejött neki. A hosszabbik távot behúzta, de előtte 1500-on, amelyen ő a regnáló olimpiai bajnok és a fő számának tekinti, meglepetésre kikapott a budapesti vb-t sérülés miatt kihagyó brit Jake Wightmantól. A Nemzetközi Atlétikai Szövetség honlapján álló elemzés szerint a még csak 22 éves norvégot most 1500-on aligha verhetik meg, mert nem csak bölcsebb lett egy év alatt, hanem sokkal gyorsabb is. A Gyémánt Liga oslói állomásán 3:27,95 perces Európa-csúcsot futott, amit egy hónapja Chorzow-ban 3:27,14-re javított. (A miheztartás végett a világcsúcsot a marokkói Hisam el-Gerúzs 1999-ben futotta, 3:26,00 perc.) Ingebrigtsen idén 5000 méteren nem versenyzett, de címvédőként automatikusan indulhat a vb-n. Az biztos, hogy ezen a távon sok komoly kihívója lesz, főként Etiópiából és Ugandából.

Faith Kipyegon – 1500 és 5000 méter

A női mezőnyben Faith Kipyegon esélyes arra, hogy 1500-on és 5000-en is nyerjen, és a 29 éves kenyai futónőt mindkét távon nyugodt szívvel topfavoritnak nevezhetjük. Mi mást mondhatnák, hiszen júniusban egy hét leforgása alatt döntötte mindkét szám korábbi világcsúcsát – előtte egyik sem az ő nevéhez fűződött. Ő lett az első nő, aki 1500-on 3:50 perc alá jutott, az etióp Genzebe Dibaba nyolc évet megélt 3:50,07-es rekordját 3:49,11-re vitte le, nem keveset javított rajta. Miként néhány nappal később az 5000-es csúcson sem: 14:06,62 volt (2020, Letesenbet Gidey, etióp) 14:05,20 lett. Majd júliusban 1 mérföldön is minden idők legjobb eredményét jegyezte, s kapaszkodjunk meg, az előzőből négy és fél másodpercet faragott le. Amúgy 1500-on ő nyerte a legutóbbi két olimpiát, kétszeres világbajnok és címvédő. Ugyanazon a világbajnokságon a nőknél még senkinek sem sikerült 1500-on és 5000-en is győznie, ami most annak a Faith Kipyegonnak jöhet össze, aki egy ötéves kislány édesanyja.

A tavalyi vb-n női 1500 méteren Faith Kipyegon győzött Fotó: MTI/EPA/C. J. Gunther

Sha’Carri Richardson – 100 és 200 méter

Az extravagáns megjelenésű, 23 éves Sha’Carri Richardsont nem lehet nem észrevenni. A tokiói olimpián azonban, bár 100 méteren az egyik nagy esélyes lett volna, mégsem láthattuk, mert előtte marihuánafogyasztáson kapták. Tavaly pedig nem tudott bekerülni az amerikai vb-csapata. Az idei szezonja azonban úgy indult, hogy azokat igazolta, akik benne látják a jelen kor legjobb női sprinterét. 100 méteren a kilenc versenyéből nyolcat megnyert, közte két Gyémánt Liga-viadalt. S hogy hol kapott ki? Székesfehérváron, a Gyulai Memorialon, ahol a 10,97-es ideje csak a második helyhez volt elegendő. De ezt betudhatjuk apró botlásnak, mert a világ hét idei legjobb eredménye közül négy az ő nevéhez fűződik. Igaz, a világranglistán csak második 10,71-gyel, mert Shericka Jackson 10,65-tel nyerte meg a jamaicai bajnokságot. A vb-n a női 100 méter az egyik legizgalmasabb döntőt ígéri. Itt lesz Budapesten az ugyancsak jamaicai, címvédő Shelly-Ann Fraser-Pryce is, aki 10,82-vel a negyedik a rangsorban, és 36 évesen a hatodik vb-aranyára hajt 100 méteren. S akárcsak Richardsont, őt is sokszor láttuk már különféle színű parókában futni; a női sprinterek adnak a látványra is.

Sha’Carri Richardson feltűnő jelenség Forrás: Instagram/carririchardson_

Borítókép: Az amerikai Noah Lyles ünnepel, miután megnyerte a férfiak 200 méteres futóversenyét a londoni atlétikai Gyémánt Liga-viadalon 2023. július 23-án (Fotó: MTI/AP/PA/John Walton)