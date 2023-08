Egyre közelebb az újabb Fradi–Klaksvík mérkőzés

A félprofi feröri csapat a Ferencváros kiejtése után a svéd Häckent két döntetlent követően 11-esekkel múlta felül, majd a Molde elleni első felvonás alkalmával 2-1-re győzött hazai pályán. A norvégiai visszavágón azonban hamar hátrányba került, de a rendes játékidőben nem kapott több gólt. Végül a norvég együttes a hosszabbításban, a 112. percben döntötte el a maga javára a párharcot.

A Klaksvík azonban így is történelmet írt, mert már mindenképpen csoportkörös lesz ősszel. A Molde elleni kudarca után átkerült az Európa-liga selejtezőjébe, ahol az utolsó fordulóban a moldovai Sheriff Tiraspol és a fehérorosz BATE Boriszov párharcának továbbjutójával találkozik. Amennyiben ott is alulmaradna, akkor a Konferencia-liga főtábláján lesz érdekelt. Tehát még az is elképzelhető, hogy újra összekerül a harmadik számú európai sorozatban érdekelt, korábban már legyőzött Ferencvárossal.

Borítókép: A Klaksvík akár újra találkozhat az idén a Ferencvárossal (Fotó: Szabó Mikós/Nemzeti Sport)