Ki nevet a végén? Klopp és a kiállított liverpooli + videó

– A szünetben azt mondogattuk, ha sikerülne megfordítani az állást, akkor erről a meccsről még az unokáinknak is mesélnénk. Én az enyémet látom tíz nap múlva, úgyhogy el is mondom neki, hogy mi történt. Több mint ezer mérkőzés van már a hátam mögött edzőként, de soha nem éltem át hasonlót, mint most Newcastle-ben. Ez igazán különleges volt.