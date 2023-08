Kovacsics Anikó kitartása példaértékű – szívszorító részletek

Kovacsics komoly áldozatot hozott, hiszen a műtét, valamint a rehabilitáció sikeres elindítása miatt heteket töltött Hollandiában alig egyéves kisfia nélkül, igaz, a férje támogatása mellett. – A férjem sokat volt itt, de a kisfiam nem tudott velünk jönni. Nehéz is lett volna, ha odabújik vagy rosszul ér a vállamhoz. Jó helyen, nagyon jó kezekben volt a szüleimnél, szerintem ő kevésbé érezte a hiányunkat.

Az irányítónak még vannak tervei a pályán. Forrás: Fradi.hu

Megérte az áldozat, a műtét nagyon jól sikerült, és a rehabilitáció már másnap elkezdődött. – Szinte fájdalom nélkül telt már a műtét napja is, másnap pedig elkezdődött a mobilizáció, míg két napra rá a passzív mozgatás. Rengeteget dolgozom vele, már két hét telt el, a tapasztalataim kiválóak, és maximálisan bízom azokban, akiknek a felügyelete alatt vagyok. Szerdától otthon folytatódik a rehabilitáció, de folyamatos kontroll alatt, és többször is jövök még Hollandiába. A sérüléskor nagyon mélyen voltam lelkileg, de most már pozitívan látom a jövőt, motivált vagyok, és a magam részéről mindent megteszek, hogy minél előbb a pályán lehessek – fogalmazott az irányító.