Pat Cortinára feltételesen is szüksége van a magyar hokinak

– Szeretem a lányokat, szeretem ezt a felállást, készen állok a folytatásra. Élvezem ezt a munkát. A karrieremnek azon szakaszán vagyok, amikor az motivál igazán, ha olyan munkában vehetek részt, ahol a fejlődésen van a hangsúly. Sok lehetőség van még ebben a csapatban, örömmel segítenék ezt kiaknázni. Kiváló a stáb, jó emberekkel vagyok körülvéve. Majd meglátjuk, hogyan alakul – nyilatkozta Pat Cortina azon melegében még Kanadában, miután a Németországtól elszenvedett 2-1-es vereséggel eldőlt, hogy a magyar női jégkorong-válogatott kiesik tízcsapatos elitből és 2024-ben majd a divízió I/A-ból próbál ismét visszakerülni a legjobbak közé.

Pat Cortina és a magyar női jégkorong-válogatott: kölcsönös bizalom (Fotó: MJSZ)

Bíznak az eddigi stábban

Nos, a szövetség vezetői is úgy döntöttek, Pat Cortina tudása, tapasztalata és személyisége nélkülözhetetlen, úgy is szükség van a munkájára szövetségi kapitányként, ha netán klubelfoglaltság miatt nem állhat a nemzeti csapat rendelkezésére.

– Bízunk az eddigi stábban, az volt a prioritás, hogy velük folytassuk a munkát, és reméljük, hogy újra együtt élünk el sikereket. Amikor esetleg Pat Cortina nem tud a csapattal lenni németországi feladatai miatt, akkor Delaney a megbízott szövetségi kapitány, ez a legutóbbi idényben sem okozott fennakadást – mondta a Magyar Jégkorongszövetség honlapjának Kolbenheyer Zsuzsanna, a női szakág vezetője.

Pat Cortina 2019 tavaszán lett a női válogatott szövetségi kapitánya, és vele vívta ki a történelmi feljutást az A csoportba a magyar együttes Káposztásmegyeren. Ő az első edző a hokitörténelemben, aki férfi és női csapatot is az elitbe vezetett. 2020 tavaszán az A csoportos vb a járvány miatt elmaradt, így nem irányíthatta a legjobbak között a csapatot, majd németországi klubelfoglaltásai miatt nem tudta folytatni a munkát. 2022 tavaszán azonban visszatért, így vele érte el a negyeddöntős szereplést a csapat a dániai vb-n. Az idei A csoportos bramptoni viadalon is ő vezette a csapatot, most pedig dolgozhat tovább.