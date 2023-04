Pat Cortina nem futamodik meg, készen áll a folytatásra

– Az első harmadban nem voltunk elég jók, a másodikban és a harmadikban aztán kimondottan jól játszottunk, amit a mezőnyfölény, a kapura lövések száma is alátámaszt, ám egy mérkőzésen hatvan percen át kell jól teljesíteni, ami nekünk nem sikerült. Az első szünetben a lányok is pontosan tudták, mi hiányzik. Kicsit gyorsabban játék, több energia. Valahányszor magunkra öltjük a válogatott mezét, meg kell mutatnunk, mire vagyunk képesek, ami az első húsz percben sajnos ezúttal nem sikerült. A lányok jól reagáltak erre a helyzetre, a folytatásban úgy játszott a magyar csapat, ahogy megszokhattuk: aktívan, dinamikusan, harcosan, technikásan – értékelte a németek ellen 2-1-re elvesztett mérkőzést Pat Cortina. Majd bár kiemelte, nehéz ilyen rövid idő elteltével pontos elemzést adni a csapat teljesítményéről, a torna egészéről is beszélt.

– Nem igazán a képességeinknek megfelelően játszottunk ezen a világbajnokságon, még a franciák elleni meccsen sem. A svédek elleni találkozó rossz volt, aztán küzdöttünk a finnek és a németek ellen, de valahogy nem találtunk rá a saját játékunkra. Nem azért, mert ne akartunk volna, talán a körülmények sem kedveztek. Noha a játékosok és a szakmai stáb tagjai kiváló munkát végeztek, rövid volt a felkészülési időszak, a lányok nem tudták kiheverni a bajnokságok fáradalmait. Ez lehet az egyik ok. S persze a bajnoki színvonalhoz képest a világbajnokság nagy ugrás, különösen a játék fizikai aspektusát tekintve. Az ellenfelek nagyobbak és gyorsabbak, időbe telik, mire ehhez alkalmazkodunk.