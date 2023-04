Konok székely feledésre ítélten

Már nem vele. Jellemző módon már a következő évben, 1999-ben sem ő irányította a válogatottat, de amikor 2001-ben visszahívták, természetesen elvállalta a feladatot, s először ő tartotta benn a csapatot a második vonalban. Később dolgozott a fővárosban, a Budapest Starsnál, Zalaegerszegen, Csíkkarcfalván, Székesfehérváron, az FTC-nél, rendre az utánpótlásban, de valahogy, valamiért idővel rendre elköszöntek tőle. Merthogy vonalas, sőt poroszos, régen, Újvárosban, pletykálták, olykor talán egy-egy maflás is elcsattant. Nem tudom, nem voltam ott. Azt viszont pontosan tudom, vele sohasem fordult elő, hogy amit nyilatkozott, azt visszavonta volna. Mindig őszintén, egyenesen beszélt.

A jégen töltött évek kicsit elmacskásították a tagjait, de a szemében most is ég a tűz és az elveiből hetvennégy évesen sem enged. Ő nem tömegsportot akar, hanem elitképzést. Jó szemmel kiszúrja a tehetségeket, és űzi, hajtja őket. Talán ez a bűne, hogy nem akar mindenki kedvében járni, nem tudja és nem is akarja adminisztrálni magát. Azt azonban senki sem veheti el tőle, hogy a mögöttünk hagyott emberöltőben a legtöbb magyar válogatott játékost ő nevelte.

Lélekmelengető volt vele ismét találkozni. Mi sem természetesebb, hogy az interjú után személyesen rendezkedett a Rubin Hotelben, hogy minden kérésünket teljesítsék. Noha nem a kirakatban dolgozik, jó érzés volt megtapasztalni, hogy tágabb szülőföldjén még mindig hatalmas a tekintélye. Mégis némi hiányérzettel tértünk haza. Nem miatta. Titkon arra számítottam, hogy a vele készített rövid film, múltidézés, esélylatolgatás kuriózum, igazi csemege a döntő előtt, hiszen gyerekként futballban Fradi-drukker volt, mindkét klub fontos a lelkének. Az elmúlt években azonban Kercsó Árpád neve mintha feledésbe merült volna, megkockáztatom, kevesen tudják egyáltalán, hogy immár egy éve ismét Gyergyóban dolgozik. Kár érte. Azt is mondhatnám, hálátlanság. Tudom, messze nem vigasz, de ami engem illet, ő az egyike azoknak, akiknek a barátsága értelmet adott az elmúlt évek újságírói munkájának.

Az ő korában még szögletes volt a labda vagy történetesen korong – tréfásan így szokás a letűnt idők nagyságaival ironizálni.

Ami Kercsó Árpádot illeti, ez szó szerint így igaz. Ám hogy időközben nemcsak a pakk, hanem szinte minden gömbölyű lett a sportágban, azt ő alapozta meg a munkájával. Huszonöt éve, negyedszázada érte el nagy diadalát a magyar hoki. A hősök még élnek, nincs szükség főhajtásra, elég lenne kezet nyújtani elismerésképpen. Alkalom éppenséggel nyílna rá a következő napokban-hetekben.

Borítókép: Kercsó Árpád hetvennégy évesen is a hoki megszállottja (Fotó: Mirkó István)