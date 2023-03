Szurkoljunk! Nagy-Magyarország a miénk

„Ez nem egy futballmeccs, hogy itt szurkolni kelljen valamelyik oldalnak.” Szijjártó Péter külügyminiszter ezzel a találó megjegyzéssel utasította vissza a hazánkat érő bírálatokat és vette védelmébe a békepárti magyar álláspontot az orosz–ukrán háborúval kapcsolatosan. Milyen igaza van!

Ehhez mérten érdemes kezelni a múlt héten a Magyarországot, helyesebben a Nagy-Magyarországot, egész pontosan a labdarúgó-mérkőzéseken a történelmi Magyarországot ábrázoló zászlókat, drapériákat pellengérre állító román kifogásokat, sőt vádakat.

Nos, a magyar–román határon nem nőtt meg a várakozás ideje az átlépéskor, a román határőrök és rendőrök még csak öntevékenyen sem molesztálták a magyarokat, Kolozsváron nem szerveztek román nemzeti – értsd: magyarellenes – nagygyűlést, nem mozgósították a libánfalvi és hodáki parasztokat, buszt sem küldtek értük, ugyan nézzenek már kicsit körbe az ismét magyar vezetésű Marosvásárhelyen (merthogy márciusban ennek amúgy is hagyománya van), egyik országban sem rendelték be a nagykövetet a feszült helyzetre tekintettel, s az erdélyi településeken egyetlen szoborba öntött anyafarkas emlőjéből sem fakadt anyatej, hogy kielégítse a két büszke dák ős, Romulus és Remus csillapíthatatlan étvágyát.

A konfliktus megmaradt a labdarúgás keretein belül, hogy azt ne mondjam, mindenki szurkolhatott a szimpátiájának, identitásának megfelelően. Sőt alighanem még közelebb járunk az igazsághoz, ha a problémához úgy közelítünk, hogy a feszültséget kivételesen nem a szurkolók generálták, ellenkezőleg, a kipattant vitával itt is, ott is a drukkerek kedvében akart járni a két ország labdarúgó-szövetsége, amelyek nyomában aztán már tényleg ki-ki úgy értelmezte a kérdést, ahogy akarta.

Azt azért leszögezhetjük, hogy kissé elhamarkodottan és alaptalanul vádolták meg gyávasággal a Magyar Labdarúgó-szövetséget még januárban, amikor közleményben jó előre tudatta, a válogatott mérkőzésein tiltja a történelmi jelképeket, mindenekelőtt a Nagy-Magyarországgal ékesített zászlókat és drapériá­kat. Az európai emberek agyába ugyanis valamiért kitörölhetetlenül befészkelte magát a meggyőződés, hogy a Nagy-Magyarország idegengyűlöletre alkalmas szimbólum, amit, ha akarunk, úgy is dekódolhatunk, ezek a fránya magyarok javíthatatlanok, nem hajlandók magukévá tenni azt a haladó európai gondolatot, miszerint magasztos életprogram megcsonkítva boldogulni.

Ezt az ideológiát az Európai Labdarúgó-szövetség is zászlajára tűzte, szabályzatában tiltva – a faji, vallási és nemi mellett – a nemzeti hovatartozásból származó káros megkülönböztetést. Az ehhez hasonló passzusokat böngészve mindig kihúzhatjuk magunkat büszke európaiként, lám, milyen békés, mindenki jogaira tekintettel lévő világot alkottunk, nem csupán terrorista és pedofil élhet velünk szeretetközösségben, hanem, mint a mesékben, még a farkast is átneveljük növényevővé.

Azért van még remény, az UEFA szabályzatában nincs önálló Nagy-Magyarország-passzus. Azt csupán a fentebb megfogalmazott elvek mentén értelmezik a kitűnően képzett szakjogászok. Ne legyenek kétségeink, akik úgy vannak kondicionálva, hogy a Nagy-Magyarország kirekesztő szimbólum. Szerencsére azért nekünk is vannak jól képzett jogászaink és kommunikátoraink. El tudják magyarázni és meg is tudják indokolni, hogy a Nagy-, helyesebben a történelmi Magyarország térképe egyrészt kartográfiai dokumentum, mint például a ma már szintén nem létező Római Birodalmat, Jugoszláviát vagy éppen Szovjet­uniót ábrázoló térkép. Másrészt a jelenlegi határokon túl élő magyarokkal való összetartozás érzését fejezi ki. Az MLSZ úgy érvel, hogy ami nem tiltott, az engedélyezett, amibe nehéz belekötni. Leegyszerűsítve a dolgot, olyan kimondatlan kompromisszum körvonalazódott, hogy a történelmi Magyarország ábrázolása nemzeti színek kíséretében átmegy, ám ha a drapéria ezenfelül politikai üzenete is tartalmaz – például Vesszen Trianon! –, az már nem. Igen, igen, ez már szőrszálhasogatás, értelmezhetjük úgy is, hogy beleszólás a nemzeti ügyeinkbe, a belügyeinkbe, a magunk részéről pedig kényszerű megfutamodás.

S persze nehéz szabadulni az érzéstől, hogy ez a kicsinyes, pitiáner kötekedés ránk van szabva. Ugyanis ennél sokkal súlyosabb joghézagok léteznek az UEFA praxisában is. Képzeljük el, hogy az egyik dél-tiroli olasz település futballcsapatát rendszeresen és módszeresen pocskondiázzák szerte Olaszországban. Megunva a molesztálást, a csapat vezetői közleményeket adnak ki, beadványokat szerkesztenek. El is érik a céljukat, elgondolkoznak az olasz futball hivatalos személyei, nincs ez így rendjén. Majd amikor az egyik mérkőzésen a korábbiakhoz mérten is még durvább sértéseket kell elszenvedniük a dél-tiroliaknak, a játékvezető megszakítja és lefújja a meccset, a szövetség fegyelmi testülete pedig három-nullás gólkülönbséggel a dél-tiroliaknak ítéli a találkozó három pontját. A fellebbviteli testület ezek után általános megdöbbenésre annulálja az elsőfokú döntést arra hivatkozva, hogy a fegyelmi szabályzatban nincs külön passzus az idegengyűlöletre, márpedig a dél-tiroliakat szidalmazó olasz csapatot a szurkolói viselkedése miatt terhelő felelősség a rasszizmus keretein belül értelmezhetetlen.

Hogy képtelenség? Természetesen az, minden elemében. Egy másik európai uniós országban, egy másik őshonos nemzetiséggel szemben azonban mindez megtörtént. Sepsiszentgyörgy csapatának jogorvoslatát a mai napig képes megakadályozni a román jogrendszer. Természetesen harmóniában az európai normákkal.

Bezzeg amikor a Nagy-Magyarország-térkép ügye kerül terítékre, román barátaink nem adnak kegyelmet. „Bennünket ez az ügy nem érint, ez egy másik ország ügye. Mi Romániában, a román bajnokságban futballozunk. Nem ellentéteket akarunk, hanem barátokat” – a Sepsi OSK alelnöke kénytelen ilyen sületlen nyilatkozatot adni, amikor a véleményét kérdezik, csak hogy a klubot hagyják ki a dologból.

Van itt teendő bőségesen. Nagy-Magyarországot pedig kéretik békén hagyni. Illetve dehogy, nekünk, magyaroknak az a feladatunk, hogy tiszteljük az egyik legbecsesebb nemzeti szimbólumunkat. Mondjanak rólunk mások, amit akarnak, sokkal fontosabb, hogy mi mit gondolunk magunkról. „Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, hiszek Magyarország feltámadásában. Ámen” – imádkozták nagyszüleink, dédszüleink. Ma már ez irredenta szöveg persze, pedig nincs benne semmi sovén gyűlöletkeltés, csak rólunk, nekünk, magunkról szól. Sokkal nagyobb gond, ha mindezt a gyerekeink nevetségesnek, idejétmúltnak tartják.

Vagy valóban elhisszük, az a szép, új világ, amikor magyar és román együtt drukkol az imádott Barca sikeréért alkalmasint a Real-hívő magyar és román ellenében, s közben magasról tesz rá, mit játszik a válogatott?

Ha az álszent európai közízlés meggátolja, hogy a futballstadionokban kifüggesszük a Nagy-Magyarország-térképet, akkor nem függesztjük ki. Na bumm! „Nem kell beszélni róla sohasem / De mindig, mindig gondoljunk reá” – írta Juhász Gyula Léon Gambetta francia miniszterelnök nyomán. Amit akár úgy is értelmezhetünk, a duma önmagában mit sem ér, az a lényeg, ami a szívünkben lakozik.

Idézhetjük Németh Lászlót is, aki a rá jellemző lényeglátó zsenialitással úgy jellemezte Erdélyt, mint a magyarság nagy vizsgáját. Az elfogult, sőt ellenséges érettségi elnök rendre ránk akarja bizonyítani, hogy még tanulnunk és okulnunk kell. Nem ez az igazán fájdalmas szekunda. Hanem ha idegen arc tekint vissza ránk, amikor tükörbe nézünk.