A szurkolók szerint helye van a Nagy-Magyarország molinóknak a lelátókon + videó

Az MLSZ kedden bejelentette, engedélyezi, hogy a szurkolók bevigyék a Nagy-Magyarországot ábrázoló molinókat és zászlókat a Puskás Arénába. Romániában óriási vihart kavart a döntés. Később az UEFA azt közölte, hogy ők ilyet nem engedélyeztek. Az MLSZ értelmezése szerint azonban az ilyen zászlók és molinók használata nincsen tiltólistán.

A megszólalók szinte kivétel nélkül azon az állásponton voltak, hogy igenis van helye a lelátókon a Nagy-Magyarországot jelképező szimbólumoknak, többen azt mondták, hogy ennek nem szabad politikai kérdésnek lennie.

Volt, aki szerint Románia félre akarta értelmezni ezt az ügyet, ugyanis nincsen revizionista felhangja az ábrázolásnak, csupán a határon túli magyar szurkolókat is képviselik és a nemzet egységét fejezi ki. Ugyanezen az állásponton voltak a Felvidékről érkező szurkolók is, akik szintén arról számoltak be, hogy egyértelmű számukra, hogy a magyar csapatnak drukkolnak, és jól esik nekik, ha a Nagy-Magyarországot ábrázoló zászlóval találkoznak. A legtöbben egyenesen nevetségesnek és szánalmasnak nevezték a kialakult vitát, hiszen szerintük nem egy kirekesztő jelképről van szó.