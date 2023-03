Székely szókimondás: ez a döntés nem más, mint felhívás idegengyűlöletre

Mint ismeretes, a fegyelmi bizottság első körben a mérkőzést 3-0 arányban a székelyföldi csapatnak ítélte, a dél-romániai klub fellebbezését követően azonban már az a döntés született, hogy újra kell játszani a mérkőzést. A craiovaiak óvása arra épült, hogy a szövetség szabálykönyve kizárólag a rasszizmusra hivatkozik, mint büntetendő cselekedetre, az idegengyűlölet fogalma nem szerepel az elítélendők között, Adrian Chivulete játékvezető tehát tévesen döntött a mérkőzés félbeszakítása mellett. Mert hogy a lelátókról nem rasszista bekiabálások érkeztek, „mindössze” a magyarokat gyalázták...

Az elmúlt hét a craiovai klubtulajdonos, a börtönből nemrég szabadult Adrian Mititelu „roadshow”-ja jegyében zajlott, aki hangzatos és ellentmondásos nyilatkozatokkal igyekezett hangulatot kelteni a fellebbviteli tárgyalás előtt. A jelenlévők szerint a keddi ülés is bohózatra hajazott, Mititelu és ügyvédei a legnyilvánvalóbb hazugságoktól sem riadtak vissza, amelyeket a háromszéki klub képviselői tételesen, videófelvételeket is felvonultatva sorra megcáfoltak, ám a a szabályzatban tételesen nem szereplő rasszizmusra való hivatkozás mindent vitt.

– Száz százalékban biztos voltam benne, hogy a fellebbviteli fórum helyben hagyja az alapfokú döntést, ezért egyelőre a szavakat sem találom, amellyel kifejezhetném a csalódásomat – mondta Diószegi László, a Sepsi OSK elnöke.

– Minden túlzás nélkül állítom: ez a döntés nem más, mint felhívás keringőre: velünk, magyarokkal mindent szabad, nyugodtan, következmények nélkül lehet bennünket szidni, gyalázni. Ebben a pillanatban azt sem tartom kizártnak, hogy megpróbálnak kiejteni bennünket az első ligából.

De nemcsak azért lenne fontos a ki-ki meccs megnyerése, hogy az első hatba kerüléssel elhárítsuk ezt a veszélyt, hanem azért is, hogy elhallgattassuk azokat a károgásokat, amelyek már régebben elkezdték: a Sepsi OSK csak a zöld asztal mellett jutott a rájátszásba.

Diószegi szerint a döntés azt a veszélyt is hordozza, hogy a továbbiakban egyetlen játékvezető sem fog hasonló ítéletet hozni, szabad a gazda a magyargyalázásban. A klubvezető azt tartja, innentől kezdve az sem elképzelhetetlen, hogy fizikai erőszakot alkalmazzanak ellenük, a szurkolók, de akár az ő személye ellen is.

Bár a Sepsi OSK még nem kapta meg a döntés indoklását, afelől máris határoztak, hogy az ügyet a Nemzetközi Sportdöntőbíróság elé viszik.

– Szükségünk van annak megerősítésére, hogy mégis csak létezik jogszerűség, hogy a szabályokat Romániában is be kell tartani., hogy a nemzetközi közvélemény tudomást szerezzen afelől, hogy a 2023-as év Romániájában micsoda dolgok fordulhatnak elő. Ha meg nem így történik, akkor bizony annak a következményeit is le kell vonnunk – indokolta a Sepsi OSK klubvezetője.

A mérkőzést március 16-án játsszák újra, a hivatalos döntés szerint craiovai nézők nélkül. Ennek a Sepsi OSK szervezői is fokozottan igyekeznek majd érvényt szervezni, a mérkőzésre szóló belépőhöz csakis szurkolói kártyával, illetve személyazonosságot bizonyító irat felmutatásával lehet hozzájutni.

A döntés következményeként a két csapat máris helyet cserélt a Szuperliga tabelláján, az alapszakasz utolsó fordulója előtt immár az FCU áll egy pont előnnyel a hatodik – azaz az utolsó rájátszásra jogosító – helyen a Sepsi OSK előtt. A zárófordulóban a háromszékiek az FCSB otthonában, az FCU pedig Nagyszebenben, az FC Hermannstadt ellen igyekszik kis előnyhöz jutni a mindent eldöntő március 16-i mérkőzés előtt.

Borítókép: Diószegi Lászlónak az élete a Sepsi OSK (Fotó: Nemzeti Sport/Földi Imre)