Három magyar és csak egy újonc a Fradi kezdőjében

Miként korábban megírtuk, a Fradi-drukkereket szállító vonatot a német rendőrök megállították a cseh–német határon, leszállították a szurkolókat és majd két órán át átvizsgálták a vonatot. Félő volt, hogy emiatt a vonat nem érkezik meg időben, a fradisták lemaradhatnak a meccsről. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter lépett kapcsolatba a német hatóságokkal, hogy a vonat élvezzen prioritást a vasúti közlekedésben, ennek is köszönhetően futott be a szerelvény Leverkusenbe még éppen időben. A kezdésre ugyanis a vonattal érkezett mind az ezer szurkoló ott volt a tribünön, sőt voltak – valószínűleg Németországban élő – fradisták a hazai szimpatizánsok között is.

