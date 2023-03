A német rendőrök vegzálása miatt lekéshetik a meccset a fradisták

A vonaton utazó szurkolóktól származó információnk alapján először maguk a drukkerek sem tudták, hogy hol és miért állították meg a szerelvényt. Aztán kiderült, a cseh–német határ német oldalán a német rendőrök érezték fontosnak, hogy éppen a Fradai szurkolóit vegzálva őrködjönek a törvényen.

Az egyik Fradi-drukker, Bálint a Magyar Nemzetnek elmondta, hogy a tizenegy vagonból álló szerelvényt teljes egészében átvizsgálták a cseh–német határon. Az ellenőrzést az első vagonnál kezdték, a szurkolókat leszállították, majd mindenkitől elkérték a személyi igazolványt és a lakcímkártyát. Utána két csoport átvizsgálta a csomagokat, a második eset közben fényképeztek, és egyes hírek szerint kamerafelvételeket is készítettek. Bálint azt mondta, hogy a szurkolók rosszul fogadták a hatóságok fellépését, sokan nehezményezték is az esetet. Ugyanakkor a szervezők előre jelezték, hogy számítani lehet hasonló esetre, ellenőrzésre, provokációra, és mindenkit arra kértek, hogy higgadtan kezelje a hatóságok intézkedését. Ennek is köszönhető, hogy a drukkerek a tételes átvizsgáláskor hamar lenyugodtak, és higgadtan vetették alá magukat az ellenőrzésnek, hogy minél hamarabb folytathassák útjukat a mérkőzés helyszínére.

Más forrásból származó információ szerint a rendőrök pirotechnikai felszerelések után kutattak. Kiemelkedő törvénysértés nyomára aligha bukkantak, hiszen a vonat folytatta az útját.