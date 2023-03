Csercseszov értelmetlennek tartja Alonso fejtegetését

A Ferencváros őszi diadalmenete óta már több mint négy hónap eltelt. A zöld-fehérek november elején a Trabzonspor vendégeként 1-0-ra kaptak ki, de a vereség ellenére is megnyerték a csoportjukat az Európa-ligában, így azóta volt idejük azon elmélkedni, hogy mit hoz majd a folytatás a nemzetközi kupameccseken. Dibusz Dénes elárulta, mernek nagyot álmodni, így többek között az El-győzelem is szóba került az öltözőben. Ehhez persze először a következő akadályt kellene átugrani, vagyis a nyolcaddöntőben Bayer Leverkusent kiejteni. A magyar kapus mellett Sztanyiszlav Csercseszov is tisztában van vele, hogy ez nem lesz egyszerű feladat, hiszen a német Bundesliga középmezőnyében tanyázó csapat ellen nem a Fradi a párharc esélyese. Az orosz edző szerint ez ugyanakkor mit sem számít.

– Holnap egy európai nyolcaddöntős mérkőzés vár ránk, ami független a nyomástól, csak az eredmény számít. Őszintén, ebben a kontextusban nem is értem a nyomás szót, nekünk csak magunkra, a játékunkra kell figyelnünk – válaszolta az FTC trénere az Origónak arra a felvetésére, hogy a Fradi a csoportkörben a legfontosabb meccseken játszott a legjobban.

Csercseszov Xabi Alonso szavaira is reagált, aki a maga sajtótájékoztatóján úgy vélekedett, a Ferencváros hasonló szinten van a Monacóval. A francia élvonalban szereplő együttest mindkét mai küzdő fél jól ismeri, mivel a közelmúltban a Leverkusen és a Fradi is összecsapott vele. Utóbbi az Európa-liga csoportkörében négy pontot szerzett a Monaco ellen, a németek pedig a kupasorozat nyolcaddöntőért való párharcot tizenegyespárbajban nyerték meg ellenük.

– Azért nem lehet a két csapatot összehasonlítani, mert egészen más stílusban játszanak. A két csapat párharca alapvetően egy nyíltsisakos összecsapás volt, de holnap a Leverkusen és a Ferencváros játszik egymás ellen, mi tudjuk a céljainkat, és annak megfelelően fogunk játszani – mondta eltökélten Csercseszov.

A hiányzók és távozók miatt nem fő az 59 éves szakember feje, mint mondta, megvannak a télen az Union Berlinhez igazolt Aissa Laidouni és a sérült Muhamed Besic pótlására alkalmas játékosok Vécsei Bálint, Amer Gojak, Anderson Esiti vagy Kristoffer Zachariassen személyében.

Botka Endre: Két hónapja erre készülünk

A sajtótájékoztatón Botka Endre arról beszélt, nyugalom honol a Ferencváros öltözőjében, izgulásnak nyoma sincs.

– Mi végig erre a két mérkőzésre készültünk az elmúlt két hónapban, ami mindenkinek benne volt a fejében, úgyhogy szerintem ezen már senki nem stresszelt. Nyugodtan várjuk a meccset, mindenki tudja, hogy mit kell tennie a jó eredmény eléréséért.

És mi nevezhető jó eredménynek? A Ferencváros és a magyar válogatott középpályása szerint a két csapat legutóbbi, németországi összecsapásán elszenvedett 2-1-es vereség semmiképpen.

– Viszont nagyon elégedett lennék az otthoni eredménnyel, ahol 1-0-ra nyertünk. Kielemeztük az ellenfelet, ismerjük a gyengéiket és az erősségeiket – szögezte le Botka, aki nagyon bízik a magyar szurkolók támogatásában.

– Azt már megtapasztaltuk, így nem is meglepő, hogy rengetegen kísérik el a csapatot idegenbe is, jól emlékszünk, hogy Monacóban szinte hazai pályán játszottunk. Biztosak vagyunk benne, hogy holnap is hallani fogjuk őket.

A párharc első felvonását csütörtökön 18.45 órakor Leverkusenben, a visszavágót egy héttel később a Puskás Arénában rendezik 21 órai kezdettel.

Borítókép: Sztanyiszlav Csercseszov a Bayer Leverkusen elleni mérkőzés előtti sajtótájékoztatón (Fotó: MTI/Kovács Tamás)