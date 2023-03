Xabi Alonso úgy viselkedett Liverpoolban, mintha nem is spanyol lenne

Több mint tíz évvel a közös liverpooli időszak után Németh Krisztián felelevenítette az élményeit Alonsóról. – Az első, ami beugrik vele kapcsolatban, az a profizmusa. A csapat első számú sztárja természetesen a csapatkapitány, Steven Gerrard volt, de Alonso is szorosan ott volt mögötte a sorban. Ő született példakép: a pályán és azon kívül is hihetetlenül céltudatosan végezte el a rá bízott feladatokat. Sokat lehetett tőle tanulni – mondta lapunknak az MTK U20-as vb-bronzérmes csatára.

Az NB II-ben második helyen álló fővárosi kék-fehérek támadója mindig is vezér típusú játékosként tekintett Xabi Alonsóra. A liverpooli ikonok mögött a spanyol középpályás is a hangadók közé tartozott, és ezt a szerepet a játék­intelligenciájával nagyon hamar elfogadtatta a csapattársaival. Németh szerint Alonsót nem lehetett könnyen beskatulyázni, a klasszikus sztereotípiák nem voltak rá érvényesek.

Németh Krisztián egy klubban futballozott a Fradi Európa-liga-ellenfelének edzőjével. Fotó: Reuters

– A mediterrán vérmérséklet, a lazaság nem volt rá jellemző, én inkább a kőkemény brit profit láttam benne. Persze ez nem jelenti azt, hogy ne segítette volna az öltözőben a többi spanyol ajkú játékos, például Fernando Torres beilleszkedését. Ez így van a világon mindenütt, az egy országból származó játékosok a honfitársaikkal is beszélgetnek. A Liverpool öltözőjében Alonso mindenkivel elfogadtatta magát. Sok jó játékossal futballoztam, és bevallom, nem szeretem rangsorolni őket, de úgy érzem, Alonso a legjobb három középpályás egyike azok közül, akikkel valaha egy csapatban szerepeltem. A játékintelligenciája emelte a többiek fölé, szerintem mindenki tudta, hogy ha ő egyszer befejezi az aktív játékot, idővel edzősködni fog. Ez így is lett, biztos vagyok benne, hogy az új szerepében is komoly eredményeket tud majd felmutatni – jellemezte korábbi csapattársát az MTK 34 éves játékosa.