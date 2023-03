A Ferencváros ellen készülő Leverkusen ma is nyögi 2002 átkát

A spanyol válogatottal világ- és Európa-bajnok Xabi Alonso játékosként BL-t nyert a Liverpoollal és a Real Madriddal, de karrierje utolsó klubjánál, a Bayern Münchennél is legendaként búcsúztatták 2017-ben. Eszes középpályásként emlékeznek rá, aki a lassúságát intelligenciával kompenzálta. Tudatosan készült az edzői pályára, a Real U14-es csapatánál kezdett, majd hazatért első profi klubjához, a Real Sociedadhoz, amelynél a harmadik vonalban szereplő második együttesnél dolgozott. 2021-ben feljuttatta a csapatot a másodosztályba, ahová 1962 után először tért vissza a Sociedad B.

Mire számíthat a Leverkusen ellen a Ferencváros?

Leverkusenben Xabi Alonso egyelőre hullámzó teljesítményt nyújt. Tavaly november és idén január között volt egy ötmeccses győzelmi szériája a csapatnak a Bundesligában, és akkor úgy tűnt, hogy elkapta a fonalat, de aztán februárban váratlan vereségek törték meg a jó sorozatot az Augsburg és a Mainz ellen. A húsz meccsen elért kilenc győzelem, négy döntetlen, hét vereség alig jobb, mint közepes mutató.

A Leverkusen persze kísérletező klub, mindig is az volt. Átigazolási filozófiájának alappillére, hogy lecsap a viszonylag könnyen megszerezhető, nagy potenciájú játékosokra. Így került a csapathoz a keletnémet Ulf Kirsten is az ország újraegyesítése után, s lett belőle a klub gólrekordere 220 találattal. A jelenlegi csapatnál is felfedezhető hasonló törekvés: a 25 éves átlagéletkorral a fiatalabb klubok közé közé tartozik, a húsz légiós a legtöbb, a 416 millió eurós keretérték pedig a negyedik legmagasabb a Bayern, Dortmund, Lipcse trió után a Bundesligában.