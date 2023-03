Az orvosok temették a karrierjét, csak azért is világklasszis lett

– Nagy tehetségnek tartották, de mélyről kellett felkapaszkodnia a nyaki porckorongsérve miatt, amely csaknem kettétörte a pályafutását. Eszébe jutnak azok az idők?

– Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem gondolok néha rá. Főleg a nehezebb napokon, amikor fáj itt-ott, jó belegondolni, hogy voltam ennél sokkal nagyobb bajban is. Akkoriban több orvos is azt javasolta, hogy hagyjam abba a játékot, a határán álltam annak, hogy a vízilabdának számomra befellegzett, de hála Istennek, nem adtam fel, és most a világ egyik legerősebb klubjában és válogatottjában lehetek húzóember. Annál több erőt semmi sem ad, mint az út, amit bejártam.

Sok edző és szakmabéli már temette

– Varga Zsolt szövetségi kapitánynak fontos szerepe volt abban a Fradinál, hogy jóra fordult a sorsa. Milyen a kapcsolatuk?

– Sok edző és szakmabéli is eltemetett már engem, de ő mindvégig hitt bennem. Zsolt belátta, hogy időre és türelemre volt szükségem, fokozatosan építgetett, és szerencsére bekövetkezett az a fejlődés, amit vártunk.

Sok kupát és érmet nyertünk már együtt, és bízom benne, hogy még fogunk. Sőt a legfontosabbak még hátravannak, hiszen vb-ről és olimpiáról még nincs közös érmünk, amit remélhetőleg a következő másfél évben megszerzünk.

– A szurkolókat leginkább az érdekli, hogy mikor jön össze az arany, ami a vb- és az olimpia szintjénél maradva 2013 óta, idestova tíz éve várat magára.

– Minden nagy versenynek úgy indulunk neki, hogy a végső siker a cél, így volt ez a tavalyi budapesti vb-n is, ami rosszul sült el. Mindig van öt-hat csapat, amely közel van egymáshoz, és a negyeddöntő a vízválasztó, azon dől el, hogy érmekért küzdhetünk-e tovább, így arra nagy hangsúlyt kell fektetnünk. Bármely tornán az a minimum, hogy a legjobb négybe jussunk, ahol már a napi forma dönt. Jövőre az olimpia Párizsban lesz, ami egy magyar embernek is elérhető kétórás repülőúttal. Jó lenne ott sokakkal együtt ünnepelni.

– A világkupában sorrendben Franciaország, Olaszország, Japán, az Egyesült Államok és Horvátország lesz az ellenfél. Mire számít?

– Jó kis erőfelmérőnek tartom, az ötből legalább három meccsünk várhatóan kiélezett lesz. A világkupa most túl nagy téttel nem bír, nem kvalifikál sehova, de nekünk fontos, mert a tavalyi Eb óta nem játszottunk tétmeccset, és amikor legközelebb találkozik a keret, az már a vb-felkészülés időszaka lesz, amihez jó élményeket szeretnénk gyűjteni.

A nagy aranyak és a doktorok is hiányoznak

– A vízilabda mellett az egyetemen is vannak feladatai. Hogyan halad a közgazdász diploma megszerzése felé?

– Haladhatnék ütemesebben is, de a sport mellett ez nem olyan könnyű, különösen amióta a pandémia miatt besűrűsödött a versenynaptár, és egymást követik a világversenyek. Gazdálkodás és menedzsment szakon tanulok, és jelenleg nem sietek sehova, az a cél, hogy mire befejezem a vízilabdát, a kezemben legyen a diploma.

A válogatott keményen készült a zágrábi világkupára is Fotó: Kovács Aniko / Magyar Vízilabda Szövetség

– Januárban egy szakmai konferencián elhangzott, hogy újra a tanult emberek sportágává kellene tenni a vízilabdát, mert ez a pozitív sztereotípia egyre kevésbé igaz. Mint a válogatott csapatkapitánya és a tanulmányaival foglalkozó sportoló, mit gondol erről?

– Látszik, hogy ezen a téren volt visszaesés, hiszen régen a válogatott tagjai közül többek neve előtt ott volt a doktor, sokan mások pedig ugyancsak a legkomolyabb egyetemeken végeztek. Hogy ez manapság nem így van, arra lehet azt mondani, hogy a mi nemzedékünk ellustult, de szerintem inkább arról van szó, hogy most sokkal több a meccs, az edzés és a verseny is. Persze ha megkérdeznénk erről egy idősebb, volt válogatott doktort, ő ezzel lehet, hogy nem értene egyet. Az biztos, hogy a vízilabdában fejben is a csúcson kell lenni, rengeteg a taktikai utasítás, ezért lényeges, hogy szellemileg fejlesszék magukat a játékosok. A régi mérce magasan van, és törekednünk kell arra, hogy elérjük, fontos, hogy tanuljunk, még ha ez kicsit lassabban is megy.

A zágrábi világkupa-selejtező tervezett programja:

március 8., 20.30: Franciaország–Magyarország

március 10., 18.30: Magyarország–Olaszország

március 11., 20.30: Japán–Magyarország

március 13., 18.30: Egyesült Államok– Magyarország

március 14., 18.30: Magyarország–Horvátország

Borítókép: Jansik Szilárd sokat dolgozott, hogy a válogatott húzóembere lehessen (Fotó: Illyés Tibor/MTI)