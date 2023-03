Egyelőre elmarad a várt visszatérés, klasszisunk kimaradt a keretből

Varga Dénes a tavaly nyári, hazai rendezésű világbajnokság óta nem szerepelt a válogatottban, Varga Zsolt szövetségi kapitány a szeptemberi Európa-bajnokság idejére pihenőt adott neki. Másfél hete úgy tűnt, hogy a Ferencváros klasszisa a napokban visszatérhet a nemzeti csapatba, hiszen a zágrábi Világkupa-selejtezőkre való felkészülésen részt vett, de a hétfőn ismertetett utazókeretben már nem szerepelt a neve, amiről edzője előre tájékoztatta az olimpiai bajnok pólóst. A Magyar Vízilabda-szövetség hírlevele szerint Varga Dénes valós visszatérése így március helyett a nyáron lesz esedékes, amikor is a válogatott a fukuokai világbajnokságon – és remélhetőleg a Világkupa szuperdöntőjében – száll medencébe.

A zágrábi kvalifikációs mérkőzéseken Varga hiányában is lesznek fontos visszatérők: a spliti Eb-ről sérülés, illetve szemműtét miatt lemaradt Pohl Zoltán és Vámos Márton is kerettag. Ugyanakkor Varga Zsolt Zágrábban elsősorban a fiatalokat szeretné élesben kipróbálni, így három újoncot hívott be Aranyi Máté, Szakonyi Dániel és Vismeg Zsombor személyében. A magyar csapat kedden kel útra, a lehetséges tizennyolcas keretből azonban csak tizenhatan utaznak a horvát fővárosba. Zalánki Gergő és Vigvári Vince kisebb sérüléssel bajlódik, így a duó csak szükség esetén csatlakozik a többiekhez.

Válogatottunk első fellépése szerda este Franciaország ellen lesz, majd további négy mérkőzést játszik még a jövő kedden befejeződő minitornán.

A selejtező tervezett programja:

március 8. 20.30: Franciaország–Magyarország

március 10. 19.00: Magyarország–Olaszország

március 11. 20.30: Japán–Magyarország

március 13. 19.00: Egyesült Államok– Magyarország

március 14. 20.30: Magyarország–Horvátország

A keret Kapusok: Lévai Márton (Genesys OSC Újbuda), Szakonyi Dániel (FTC-Telekom Waterpolo), Vogel Soma (FTC-Telekom Waterpolo)

Mezőnyjátékosok: Angyal Dániel (Genesys OSC Újbuda), Aranyi Máté (Genesys OSC Újbuda), Burián Gergely (Genesys OSC Újbuda), Fekete Gergő (FTC Telekom Waterpolo), Jansik Szilárd (FTC Telekom Waterpolo), Manhercz Krisztián (Genesys OSC Újbuda), Molnár Erik (FTC Telekom Waterpolo), Nagy Ádám (FTC Telekom Waterpolo), Német Toni (FTC Telekom Waterpolo), Pohl Zoltán (FTC Telekom Waterpolo), Vámos Márton (Olympiacos Piraeus), Vigvári Vendel (FTC Telekom Waterpolo), Vismeg Zsombor (Szolnoki Dózsa)

Tartalékok (szükség esetén játszhatnak): Vigvári Vince (Genesys OSC Újbuda), Zalánki Gergő (Pro Recco)

Borítókép: Varga Dénes (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)