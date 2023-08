Szoboszlai a Liverpoollal Szalai Ádám csodagólját másolta le + videók

Mint arról beszámoltunk, hétfőn a Liverpool 3-1-es győzelemmel zárta le a felkészülési időszakot. Jürgen Klopp csapata a német Bundesligába most feljutott Darmstadtot múlta felül, részben Szoboszlai Dominiknak is köszönhetően, aki hatvan percet töltött el a pályán, és egy gólpasszt is kiosztott. A magyar válogatott csapatkapitányának szöglete után Luis Díaz egy remek sarkazós góllal állította be a 3-1-es végeredményt.

A szemet gyönyörködtető találat bennünk, magyarokban kellemes emlékeket idézhet fel. Szalai Ádám ugyanis tavaly szeptemberben a Németország ellen 1-0-ra megnyert Nemzetek Ligája-mérkőzésen kísértetiesen hasonló gólt szerzett. Az előkészítő pedig – mondanunk sem kell – akkor is Szoboszlai Dominik volt.

Szalai Ádám gólja 0:25-től látható:

Borítókép: Szalai Ádám (balra) Szoboszlai Dominikkal ünnepli gólját a labdarúgó Nemzetek Ligája ötödik fordulójában, az A divízió 3. csoportjában játszott Németország–Magyarország mérkőzésen a lipcsei Red Bull Arenában 2022. szeptember 23-án (Fotó: MTI/EPA/Filip Singer)