Gera Zoltán csapata: biztató kezdés, de ezután jön a neheze

Gera Zoltán 2019-ben vette át az U21-es labdarúgó-válogatott irányítását. A korosztályos nemzeti csapat 2021-ben társházigazdaként szerepelhetett az Európa-bajnokságon, az idei kontinensviadalra viszont nem jutott ki. Szeptemberben már a 2025-ös, szlovákiai torna selejtezősorozata kezdődött el, s a magyar válogatott jól rajtolt. Múlt csütörtökön Kazahsztán ellen Kovács Mátyás és Eördögh András góljával 2-0-ra nyert Gera Zoltán csapata, majd kedden, Máltán 3-0-s sikert aratott, ezúttal Kocsis Dominik duplázott, majd két gólpassza után Kovács Mátyás is a kapuba talált.

Baráth Péter már a felnőttek között is játszott a válogatottban, szeptemberben Gera Zoltán együttesét erősítette (Fotó: MLSZ/Micheller Szilvia)

Gera több olyan játékossal is számolhatott az első két selejtezőn, akik már a felnőttválogatottban is bemutatkoztak. Baráth Péter, Németh András és Vancsa Zalán ezúttal Marco Rossi keretében nem kapott helyett, de a korosztályos válogatottnak tudtak segíteni. Lehetőséget kapott a mindössze tizennyolc éves Lisztes Krisztián, aki jövőre már Bundesliga-játékos lesz, a második meccsre pedig csatlakozott az U21-es csapathoz Balogh Botond is, aki a szerbek és a csehek elleni meccsre még az A válogatott keretével készült, de végül egyik meccsen sem lépett pályára. Willi Orbán sérülésével viszont akár fontosabb szerep is hárulhat rá Rossi csapatában a következő hónapokban, az RB Leipzig védőjét a csehek elleni felkészülési meccsen kellett lecserélni, és klubja tájékoztatása szerint tíz hétre kidőlt.