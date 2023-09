Szövetségi kapitányunk szerint aranyérmet vettek el Losonczitól

Losonczi Dávid szombaton imponálóan birkózott, úgy nyert három mérkőzést, hogy 22 pontot szerzett és csak egy pontot ítéltek ellen. – Őszintén nem tudom, hogy a kvótának vagy a világbajnoki döntőnek örülök jobban! Vasárnap ugyanaz várható tőlem, mint eddig, le fogom győzni Ali Cengizt! – Losonczi bizakodva várta a török rivális elleni döntőt.

A magyar birkózó ennek megfelelően hatalmas lendülettel vetette bele magát a küzdelembe. Az amerikai bíró először a törököt intette meg, Losonczi a szőnyegharcban ugyan megemelte Cengizt, de megpörgetni, eldobni nem tudta, így nem szerzett pontot. Aztán a kitoláshoz közeli helyzetben Cengiz eldobda Losonczit, aki ráadásul szabálytalankodott, belekapaszkodott a török mezébe, így Cengiz négy plusz két pontot kapott, tehát elhúzott 6-1-re.

Losonczi Dávid szorongat, de a török Ali Cengiz kimenekült a tushelyzetből (Fotó: Fotó: MBSZ/Róth Tamás)

A második menetben ráadásul Losonczit intették meg, amivel már 7-1 volt az állás Cengiz javára, aki ebből a helyzetből nem szerzett újabb pontokat.

Tus vagy nem tus?

Losonczi nem adta fel, megkontrázott egy akciót, Cengiz tusveszélyes helyzetbe került, közben Losonczi kibillentette, több pontot csinált a törökön, egyenlített 7-7-re, de nem tudta tusolni Cengizt, vagy legalábbis a birók nem így látták…

A 7-7 a töröknek kedvezett a nagyobb értékű akcióval. Módos Péter szövetségi kapitány kétségbeesésében öt másodperccel a vége előtt kitolást reklamálva challenge-et kért, de nem volt igaza, amiért a szabályok szerint Ali Cengiz kapott pontot. A maradék öt másodpercben már nem történt érdemi esemény, Cengiz nyerte tehát 8-7-re a világbajnoki finálét, de Losonczi nagyszerűen küzdött.

Érdekesség, hogy a zágrábi Európa-bajnokságon ugyanebben a súlycsoportban Takács István Cengizt legyőzve lett aranyérmes, a hazai válogatókon aztán alulmaradt Losonczival szemben. Cengiz tehát a másik magyaron vett revánsot, de Losonczit így is csak dicséret illeti, hiszen a vb-ezüst is nagyszerű eredmény, ami egyúttal olimpiai kvótát ér.

Losonczi: Büszke vagyok magamra

– Büszke vagyok magamra, mert elértem az álmomat a kvótaszerzéssel. Jól birkóztam az egész vb-n, szerintem most is többet tettem a töröknél a győzelemért, úgy éreztem, be is tusoltam, de a bírók nem így látták, a jóisten ezt valamiért nem akarta – fogalmazott a döntő után Losonczi Dávid.