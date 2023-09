Újdonsült világbajnokunkat egy botrány hozta Magyarországra

– Egy barátommal sétáltunk el egy terem mellett, ahol egy férfi gyakorlatilag belökött minket az ajtón, hogy menjünk edzeni. Egy hétig bírtam – idézte fel első birkózáshoz kapcsolódó élményét az MTI-nek szerdán az FTC harmincéves versenyzője. – Negyedikes voltam aztán, amikor újra lementem egy edzésre, de akkor sem bírtam sokkal tovább, csak később, 13 évesen maradtam, elsősorban azért, mert utána folyamatosan nyertem a versenyeket. Két és fél éven át nem veszítettem egyszer sem.

Muszukajev elárulta, hogy amíg Dagesztánban nemzeti sport a birkózás, gyerekként gyakorlatilag nem is lehet nagyon mást csinálni, addig Kabardföldön ez nem így van. Szülőföldjén sokkal kevesebb gyerek űzi, de szerencséjére Kabardföldön ott van a sportág központja, ahol él, így megfelelő partnerekkel tudott készülni.

– Egészen 19 éves koromig otthon edzettem, akkor azonban edzésen megsérültem, mert egy nálam sokkal nehezebb sráccal kellett birkóznom, amin édesapám annyira felbőszítette magát, hogy eljöttünk onnan és egy tőlünk 300 kilométerre fekvő településre vitt – mondta a villámgyors akciókra építő stílusáról ismert sportoló, akinek a karrierje egészen 2016 elejéig, az akkori országos válogatóversenyig szépen haladt előre Oroszországban.

Muszukajev neve talán akkor vált ismerté, ugyanis a negyeddöntője botrányba és verekedésbe fulladt, ami után többet nem akart az orosz válogatottban szerepelni.

– A válogatókat hagyományosan Szentpéterváron rendezték, akkor viszont váratlanul áttették a helyszínt Jakutföldre, oda, ahol akkori legnagyobb riválisom, Viktor Lebegyev lakott. Már ennek sem örültünk, de magabiztosan utaztam a viadalra, mert kirobbanó formában voltam, még talán a mostaninál is jobb formában. Aztán jött a negyeddöntő, amit gusztustalanul elcsaltak. Akkor a dagesztáni csapatom tüntetőleg visszalépett a versenytől, én pedig már nem akartam többet orosz válogatott lenni

– emlékezett az óriási botrányt okozott esetre, ami után nem tiltották el, sőt nem sokkal később egy lengyelországi versenyen még elindulhatott, de csak harmadik lett.

Magyar színekben

Muszukajevet később a lengyelek akkori dagesztáni kapitánya kötötte össze a magyar szövetséggel, az orosz szövetség azonban sokáig vonakodott az engedély megadásától. Végül a magyarok komoly háttérmunkájának eredményeként sikerült elérni, hogy Mihail Mamiasvili, az orosz szövetség elnöke aláírja a papírokat. Muszukajev pedig azóta is hálás, hogy Magyarország esélyt adott neki.

Az ösztönös tehetségű szabadfogású sportoló ilyen előzmények után 2019-ben mutatkozott be magyar színekben, nem is akárhogy, ugyanis a nur-szultani kvalifikációs vb-n virtuóz birkózással nyert bronzérmet és szerzett kvótát a tokiói játékokra, ott pedig két évvel később ötödik lett. Tavaly aztán a budapesti Európa-bajnokságon megszerezte első aranyérmét világversenyen, majd a vb-n ismét bronzérmet nyert, most pedig a világbajnoki címet is elhódította.

Ugyanakkor a májusi országos bajnokság idején, sőt még a júliusi budapesti rangsorversenyen is kevesen fogadtak volna diadalára, mivel az ob-ra komoly túlsúllyal, a rangsorversenyre pedig erősen közepes formában érkezett.

– Komoly diétába kezdtem a bajnokságot követően, cukrosat és liszteset sem fogyasztottam, így adtam le a felesleget. A vb-felkészülés során pedig végig azt tartottam a szemem előtt, hogy világbajnok akarok lenni – emelte ki az FTC sportolója.