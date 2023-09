Sztankovicsnak az Ekl-nyitány előtt fontos mondanivalója volt Kubatovról

Dejan Sztankovics a Ferencvárosnál való bemutatkozása nagyszerűen sikerült. Igaz, a 8-0-s gólgálához az is hozzájárult, hogy az ellenfél a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei bajnokságban szereplő Nagyecsed volt. Csütörtökön már nagyobb feladat vár a Fradira, amely a Konferencialiga csoportkörének első fordulójában a szerb bajnokság előző kiírásában bronzérmes, jelenleg ötödik Csukaricskivel csap össze. Sztankovics jól ismeri az ellenfelet, hiszen korábban, a Crvena Zvezdánál eltöltött három éve alatt többször is szembenézett vele. Az említett két csapat éppen a hétvégén mérkőzött meg egymással a szerb ligában. Természetesen Sztankovics is figyelemmel követte a 2-1-es Csukaricski-győzelemmel véget ért találkozót.

Immáron Muhamed Besic is Sztankovics rendelkezésére áll. Fotó: MTI/Illyés Tibor

– A Csukaricskinek nem volt félnivalója a meccsen, tisztelte az ellenfelet és bátran játszott. Erre nekünk is figyelnünk kell. Vannak fiatalabb és érettebb játékosok is a csapatban, ami jó keverék – foglalta össze a Fradi trénere.

Nem lesz könnyű menet a Konferencialiga csoportköre, a Ferencvárosnak az F jelű négyesben a Csukaricski mellett a Fiorentinával és Genkkel kell megküzdenie. Sztankovics mégis nagy reményekkel vág neki az európai kalandnak.

– Mindig a győzelemért fogunk hajtani, a célunk, hogy az összes meccset megnyerjük a csoportkörben. Olykor rizikót is vállalunk majd ennek érdekében – fogalmazott a Csukaricski elleni mérkőzést felvezető sajtótájékoztatón.

A szeptember elején kinevezett szerb mester elmondta, mindössze két hete volt arra, hogy megismerje a futballistáit, arra pedig még kevesebb ideje jutott, mindössze egy órája, hogy kijelölje a Ferencváros játékoskeretét az Ekl-re.

– Sajnáltam, hogy sok játékos a nemzeti válogatottjánál szerepelt, Adama Traoré és Tokmac Nguen pedig sérült volt. Arra használtam ezt a két hetet, hogy megismerjem a játékosokat. Nagyon elégedett vagyok a csapattal, amit megkaptam. Keményen dolgoznak a srácok, nagy bennük az akarat, hogy fejlődjenek egyénenként és csapatszinten is – árulta el, majd így folytatta: – Mindegyik edzőnek megvannak a saját víziói.

Azért jöttem ide, hogy együtt fejlődjünk a csapattal, amit lassan, kis lépésekkel fogunk elérni. Nem fogok nagy dumával előrukkolni, aztán pedig hirtelen nagy változásokat eszközölni.

Fejtörést okozhat majd a mesternek, hogy jó formában lévő csatárai közül Alekszandar Pesicset vagy Varga Barnabást hagyja ki a kezdőcsapatból. Elképzelhető, hogy Sztankovics egy harmadik megoldás mellett dönt. – Nem kizárt, hogy mindketten játszanak majd, akár együtt is. Mindkettő fenomenális csatár. Pesicsnek nem volt szerencséje, mert a szezon előtt megsérült a válla. Varga viszont nagyon sok gólt rúgott.