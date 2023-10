Dibusz Dénes: bravúr és boldogság a szülőszobától Genkig

Küzdelmes mérkőzést játszott a Ferencváros a Genk vendégeként a Konferencialiga 3. fordulójában. Akár nyerhetett is volna, hiszen két ziccere is akadt – az első félidőben Sigér a kapusba lőtt közelről, a másodikban Owusu a kapufát találta el –, de akár ki is kaphatott volna, végül 0-0-s döntetlen lett a vége. Dibusz Dénes kulcsszerepet játszott abban, hogy a Fradi nem kapott gólt, többször is nagyot védett, miként elárulta, különösen Paintsil lövése dolgoztatta meg. Dibusz az értékelését érthetően mégsem a mérkőzéssel kezdte.

Dibusz Dénes tényleg irányt mutat. Apa, csapatkapitány, sportember, példakép. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

– Szerencsére lezajlott a szülés rendben, jól van a család, és minden a legnagyobb rendben van – utalt a Ferencváros csapatkapitánya szűkszavúan arra, hogy a második gyermeke, egy kislány két nappal a meccs előtt született! Dibusz túlzás nélkül Diósgyőrből egyenesen a szülőszobába sietett, onnan pedig Genkbe indult, ahol megállta a helyét.

Kapusként, apaként, emberként is fantasztikus teljesítmény.

Dibusz Dénes elégedett a döntetlennel

A válogatott kapus szerint jó eredményt ért el a Fradi. – A mérkőzést látva sem panaszkodhatunk, egy teljesen korrekt eredményt értünk el, egyáltalán nem lehetünk elégedetlenek – jelentette ki Dibusz, majd arról beszélt, a vasárnapi, diósgyőri mérkőzés sokat kivett belőlük, éppen ezért Genkben a biztonságon volt a hangsúly, a Fradi azért futballozott kicsit visszafogottabban, hogy bírja a végét.

– Nem volt érezhető az, ami mondjuk a Fiorentina ellen, hogy a 60. perc környékén elfogytunk, és beszorított minket az ellenfél. Végig fent tudtuk tartani ezt a ritmust, voltak lehetőségeink, talán ha egy-egy kontrát jobban végigviszünk, akkor még szebb eredmény is lehetett volna ebből, de összességében nagyon stabil játékot játszottunk.Egy ilyen ellenfél ellen ez egy teljesen korrekt eredmény, és jó kiindulási pont a visszavágóra – tette hozzá Dibusz.