Sztankovics berúgta volna Sigér helyzetét? A játékos és az edző válasza

– Tíz éve abbahagytam a labdarúgást, úgy nézek ki, mint egy testőr – felelte elmésen Dejan Sztankovics, a Ferencváros vezetőedzője a Nemzeti Sport kérdésére, vajon ő gólt lőtt volna-e abból a helyzetből, amit Sigér Dávid kihagyott a Genk elleni mérkőzés első félidejében, amikor szabadrúgásból Abu Fani emelte a középpályás elé a labdát. – Sigér rengeteget futott, három ember munkáját végezte el, nem csoda, ha a 90. percben már nem tudott kapura lőni. Végig nagyon koncentráltan, keményen, okosan játszott. Remekül futballozott, tisztelem a játékát – idézi az Origó Sztankovics nyilatkozatának folytatását. Sztankovics sokadszorra dicséri meg a nyilvánosság előtt Sigér Dávidot, akit korábban úgy jellemzett: ő a Ferencváros vezére a pályán. A Fradi trénere elégedett a 0-0-s döntetlennel, de azért van benne némi hiányérzet.

A nagy pillanat, amiről Sztankovics is beszélt: Vandevoordt védi Sigér Dávid lövését. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

– A csoportunkban minden meccs fontos, minden megszerzett pontnak jelentősége van. Elégedett vagyok az öt ponttal, de az öltözőben ki fogjuk elemezni a meccset. A fiúk viszont minden dicséretet megérdemelnek – jelentette ki Dejan Sztankovics a mérkőzést követő sajtótájékoztatón. – Fontos, ha nem nyerünk, legalább ne veszítsünk! Ezt is meg kell tanulnia egy csapatnak. Kőkemény mérkőzés volt, taktikailag is nagyon figyelni kellett a részletekre. Persze jó lett volna győzni, de a Genk nagyon gyors csapat, vannak kifejezetten veszélyes futballistái. Nem ez volt a legjobb mérkőzésünk, de a végsőkig harcoltunk. Rengeteg szurkoló elkísért bennünket ezúttal is, miattuk is harcoltunk, küzdöttünk.