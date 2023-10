Kijutottak a spanyolok, sztárok tömkelege maradhat le az Eb-ről

Spanyolország válogatottja vasárnap azzal a tudattal lépett pályára, hogy ha idegenben legyőzi Norvégiát, akkor a selejtezők végjátékának eredményeitől függetlenül is kvalifikálja magát a 2024-es Európa-bajnokságra. Látszott rajtuk, hogy dűlőre akarják vinni a kérdést, nagy fölényben játszottak, aminek a 20. percben gól lett az eredménye. Álvaro Morata viszont lesről lépett ki, így maradt a 0-0 ekkor, és a másik oldalon Erling Haaland helyzeténél is, amikor Aymeric Laporte blokkolt.

Gavi vezette győzelemre a spanyolokat Fotó: AFP/NTB/Frederik Ringnes

A fordulás után megszületett az egyetlen, a mindent eldöntő gól is, ami Gavi nevéhez fűződött a 49. percben. Ezek után a norvégoknak lett volna idejük összehozni az egyenlítő gólt, és Haaland révén voltak is helyzeteik, bár a másik oldalon Morata is lezárhatta volna a nyitott kérdéseket. Egyikük sem talált kapuba, a spanyolok 1-0-s győzelmükkel az A csoportban szabadnapos skótokkal karöltve kijutott az Eb-re, a norvégok utolsó reménye pedig a Nemzetek Ligája playoffja lesz.

A Lettországot 4-0-ra kiütő Törökország is bebiztosította a részvételét az Eb-n, az ötösben a világbajnoki bronzérmes Horvátország ugyanakkor nehéz helyzetbe hozta magát, mert 2-1-es vereséget szenvedett Walesben, Luka Modricék ezzel visszaestek a D csoport harmadik helyére. Ugyanígy állnak a lengyelek is, akik vasárnap nagy lehetőséget szalasztottak el azzal, hogy csak döntetlenre hozták ki a Moldova elleni hazai meccset, miközben a csehek legyűrték a Feröer-szigetek válogatottját, ezzel szomszédaik elé ugrottak az E csoportban. Robert Lewandowskinak és társainak ezek után nincs a saját kezükben a sorsuk, mert bár a következő fordulóban, novemberben éppen a közvetlen riválist látják vendégül, az ötösben előttük álló Albánia, Csehország duó egy mérkőzéssel kevesebbet játszott le náluk.

Eb-selejtezők, 8. forduló, vasárnapi eredmények: A csoport:

Norvégia–Spanyolország 0-1 (0-0)

Georgia–Ciprus 4-0 (0-0)

A csoport állása: 1. (már kijutott az Eb-re) Spanyolország 15 pont/6 mérkőzés (19-3), 2. (már kijutott) Skócia 15/6 (12-3), 3. Norvégia 10/7, 4. Georgia 7/6, 5. Ciprus 0/7 D csoport:

Törökország–Lettország 4-0 (0-0)

Wales–Horvátország 2-1 (0-0)

A csoport állása: 1. (már kijutott) Törökország 16 pont/7 mérkőzés, 2. Wales 10/6, 3. Horvátország 10/6, 4. Örményország 7/6, 5. Lettország 3/7

Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmények döntenek. E csoport:

Lengyelország–Moldova 1-1 (0-1)

Csehország–Feröer-szigetek 1-0 (0-0)

A csoport állása: 1. Albánia 13 pont/6 mérkőzés, 2. Csehország 11/6, 3. Lengyelország 10/7, 4. Moldova 9/6, 5. Feröer-szigetek 1/7 I csoport:

Románia–Andorra 4-0 (3-0)

Svájc–Fehéroroszország 3-3 (1-0)

A csoport állása: 1. Románia 16 pont/8 mérkőzés, 2. Svájc 15/7, 3. Izrael 11/6, 4. Koszovó 7/7, 5. Fehéroroszország 6/8, 6. Andorra 2/8 Hétfői program: B csoport:

Görögország–Hollandia 20.45 (tv: Spíler 1)

Gibraltár–Írország 20.45

A csoport állása: 1. Franciaország 18 pont/6 mérkőzés, 2. Görögország 12/6, 3. Hollandia 9/5, 4. Írország 3/6, 5. Gibraltár 0/5 F csoport:

Ausztria–Azerbajdzsán 18.00 (tv: Spíler 2)

Belgium–Svédország 20.45 (tv: Arena 4)

A csoport állása: 1. Belgium 16 pont/6 mérkőzés, 2. Ausztria 13/6, 3. Svédország 6/5, 4. Azerbajdzsán 4/5, 5. Észtország 1/6 J csoport:

Bosznia-Hercegovina–Portugália 20.45 (tv: Spíler 2)

Luxemburg–Szlovákia 20.45 (tv Match 4)

Izland–Liechtenstein 20.45

A csoport állása: 1. Portugália 21 pont, 2. Szlovákia 13, 3. Luxemburg 11, 4. Bosznia-Hercegovina 9, 5. Izland 7, 6. Liechtenstein 0

Borítókép: Erling Haalandék egyenes ágon már nem juthatnak ki az Eb-re (Fotó: AFP/NTB/FREDRIK VARFJELL)