A címvédő olaszok kínkeservesen szenvedték ki a továbbjutást

Az E csoportban több variáció is létezett, a papírforma albán csoportelsőséget és cseh második helyet ígért, a két ellenfél ugyanis a Feröer-szigetek és Moldova volt. Albánia nyugodtan játszhatott, mert már biztos kijutóként várta a fordulót, és talán túlságosan is nyugodtak voltak a játékosai, mert hazai pályán mindössze 0-0-t tudtak játszani a csoport utolsó helyén álló ellenféllel, de így is csoportelső lett. Moldován csak három pont segíthetett, ám erre nem sok esélyt hagyott neki a házigazda cseh válogatott. A hazai csapat irányított, az első félidőben vezetést szerzett, majd az 55. percben emberelőnybe is került, majd nem sokkal később megszületett a második gól is, és a hátralévő idő puszta formalitássá vált Csehország a biztonság kedvéért a 90. percben megadta a kegyelemdöfést is, és várhatja a december 2-ai sorsolást.

Fotó: MICHAL CIZEK

Dánia már korábban kiharcolta az Eb-részvételt, Szlovénia továbbjutását azonban fenyegette Kazahsztán a H csoportban, és a két válogatott egymással csapott össze Ljubljanában. A vendégeknek győzniük kellett, hogy célba érjenek, és ez nem volt lehetetlen küldetés. A hazai együttes az első félidő végén tizenegyesből szerzett előnyt, ezt a vendégek a második játékrész elején kiegyenlítették, és ettől kezdve nyílt meccset játszott egymással a két csapat. A 87. percben aztán Szlovénia újra vezetéshez jutott, és erre a kazahoknak már nem válaszuk, a hátra lévő időben két gólt kellett volna lőniük a bravúrhoz, maradt a 2-1 és a szlovén ünnep. Dánia nem sok energiát tett bele az utolsó fordulóba, 2-0-ra kikapott Észak-Írországban, de így a csoport első helyén végzett.

Európa-bajnoki selejtezők, utolsó forduló, hétfő C csoport

Ukrajna–Olaszország 0-0

Észak-Macedónia–Anglia 1-1 (1-0), gólszerzők: Bardi (41.), ill. Kane (59.)

a csoport végeredménye: 1. Anglia 20, 2. Olaszország 14, 3. Ukrajna 14, 4. Észak-Macedónia 8, 5. Málta 0. E csoport

Csehország–Moldova 3-0 (0-0), gólszerzők: Doudera 14., Chory 72., Soucek 90.

Albánia–Feröer 0-0

a csoport végeredménye: 1 Albánia 15, 2. Csehország 15, 3. Lengyelország 11, 4. Moldova 10, 5. Feröer-szigetek 2. H csoport

Észak-Írország–Dánia 2-0 (0-0), gólszerzők: Price (60.), Charles (81.)

San Marino–Finnország 1-2 (0-0), gólszerzők: Berardi (90+8 – 11-esből), ill. Soiri (50., 58.)

Szlovénia–Kazahsztán 2-1 (1-0), gólszerzők: Sesko (41. – 11-esből), Verbic (86.), ill. Orazov (48.)

a csoport végeredménye: 1. Dánia 22, 2. Szlovénia 22, 3. Kazahsztán 18, 4. Finnország 18, 5. Észak-Írország 9, 6. San Marino 0.

Borítókép: A fehér mezes olaszoknak nagyot kellett harcolniuk az Eb-részvételért (Fotó: FEDERICO GAMBARINI)