A háború miatt nem lesz Eb Izraelben, ami a magyar pólósokat érzékenyen érintheti

Az eredeti tervek szerint január 3. és 16. között az izraeli Netanya lett volna a házigazdája a 2024-es vízilabda Európa-bajnokságnak, amelyen először vett volna részt 32 csapat. A szervezők azonban arra az ésszerű döntésre jutottak, hogy az október 7-i Hamász-terrortámadás és az arra adott folyamatos izraeli válaszcsapások miatt kiakalult háborús helyzetben lehetetlen megrendezni az Eb-t. Mindez természetesen komoly hatással van a magyar férfi és női vízilabda-válogatottak életére is, főleg a lányokat érintheti kellemetlenül a fejlemény.

Izraelben az olimpiai kvóta is tét lehetett volna, hiszen az Eb-n egy válogatott kvalifikálhatta volna magát a 2024-es párizsi játékokra. Férfiválogatottunkat ez a kérdés már nem érinti, hiszen Varga Zsolt csapata az idén Fukuokában megszerzett világbajnoki címmel már megváltotta a jegyét az olimpiára. A nők azonban csak a hatodik helyen végeztek a nyári vb-n, így nekik még nincsen kvótájuk, aminek a megszerzésére a netanyai Eb jó esélyt kínált volna. Ott a legjobb helyen végző, kvótával még nem rendelkező csapat jutott volna ki az olimpiára. A nőknél a vb-döntős Spanyolországnak és Hollandiának már van kvótája, arra pedig esélyük lehetett volna a magyaroknak, hogy a két nagy riválist kihúzva a képletből a legjobbak legyenek.

Jelen állás szerint ez az esély elúszott, és egyelőre nincs hivatalos döntés arról, hogy mi lesz a netanyai Eb-n az asztalon heverő olimpiai kvóta sorsa. Ki lehet jutni még az olimpiára a februári világbajnokságon Dohában, és az lenne a logikus lépés, ha a meghiúsult Eb-n megszerezhető olimpiai helyet átcsoportosítanák a vb-re. Ez nem is hangzana rosszul, hiszen így Dohában három európai kvóta kerülne kiosztásra, márpedig jelenleg épp három női válogatottnak nincs még olimpiai kvalifikációja azok közül, amelyek a világ élvonalába tartoznak: a magyarnak, az olasznak és a görögnek.

Magyarország, mint beugró?

Egyelőre az sem világos azonban, hogy ha Netanyában nem, máshol megrendezik-e az Európa-bajnokságot. Az idő rövidsége miatt az a valószínűbb, hogy idén már nem, de hallani arról, hogy vannak jelentkezők, akik beugranának. Információnk szerint Magyarország nem tartozik közéjük, komolyabban nem vetődött fel, hogy ide hozzuk az Eb-t. Beugranának viszont Izrael helyére a németek a férfi torna, és a hollandok a női torna megrendezésére, de a jogdíjak tekintetében nincsenek egy véleményen a felek, a tárgyalások bonyolódnak.

Nagyon nem mindegy, hogy mi lesz a végleges döntés, hiszen 2024-ben így is lesz vb, olimpia és most ott lóg a levegőben a bizonytalan Eb sorsa. Ez Varga Zsolt világbajnok férficsapatának a felkészülését is komolyan befolyásolja Párizsra, a nőknél meg még cifrább a helyzet, hiszen a fukuokai vb kudarca után Bíró Attila szövetségi kapitányt leváltották. A helyére Mihók Attila és Cseh Sándor duója került szeptemberben, nekik pedig fontos állomás lehetett volna a netanyai Eb a csapattal való ismerkedés, összeszokás szempontjából is.

Egy biztos: a bizonytalanság senkinek sem jó.

