Szoboszlai magányos Liverpoolban, és kimatekozta a sikere receptjét

Ismert, hogy Szoboszlai egyik legjobb barátja az angol válogatott Trent Alexander-Arnold lett a csapaton belül, róla a következőket mondta: – Két év van köztünk, hasonlóan gondolkodunk a pályán és azon kívül. Vele volt az első sztorim, hogy menjünk el Manchesterben vacsorázni, csavarogni. Jóban lettünk, van hogy átjön, van hogy én megyek át.

Szoboszlai és a magány: sokszor csak várja a holnapot

Szoboszlai a Liverpool legtöbb sztárjához hasonlóan a közeli Manchesterben él, ennek okairól, és a sztársággal gyakran párosuló magányról is beszélt.

– Manchesterben lakom, ott könnyebb boldogulni, mert ott van a Manchester United és a City is, az Evertonból is sokan élnek itt. Itt könnyebben mozogsz, de ésszel kell, mert figyelnek, látnak. Vannak olyan hátsó utak, amiken meg lehet oldani, ha el akarok menni vásárolni, mondjuk. Vannak kontaktjaink, szólsz, felvisznek, félretesznek, nem kell a többi ember között nézegetned a ruhákat, megoldják úgy, hogy kényelmes legyen.

A 23 éves középpályás a barátnőjével költözött Angliába, de nemrég szakítottak, így gyakran magányos az otthonában. Erről így vallott:

– Nem vagyok még itt olyan régóta, hogy mindig legyen kivel időt tölteni. Sokszor csak beteszek egy filmet, és remélem, hogy hamar elalszom, várom a holnapot.

Kimatekozta: napi négy óra jelentette a különbséget

Amikor a másnapot várja, azzal a munkát is várja. Szoboszlai kimatekozta, hogy napi négy óra jelenti a különbséget, ami a siker felé vezet. Egy nap alatt ez nem sok, tizenév alatt minden egyes nap összeadva rengeteget számít.

– Mindent háttérbe szorítottam, csak az edzés, csak a munka számított. Egy nap 24 órából áll, nyolc órát alszol, normális ember nyolc órát dolgozik, akkor vagyunk 16 óránál. Egy-egy óra reggeli, ebéd, vacsora, meg az összekészülődés, és húsznál vagyunk. Marad négy órád arra, hogy azt csinálj, amit akarsz. Valaki arra fordítja ezt az időt, hogy megy ide-oda, négy óra itóka, bulika vagy leül tanulni. Vagy kimész a pályára, és focizol. Aztán kezdődik az újabb 24 óra.

Jürgen Klopp is tudja, a magyar középpályás aranyat érhet a csapatának. Fotó: EPA/Adam Vaughan

Mint ismert, Szoboszlai első edzője az édesapja volt, aki sokáig vasszigorral fogta őt, innen eredeztethető a mentalitása. Szerinte ez a modell csak az apa-fiú kapcsolat miatt működhetett.

– Nem működött volna senki mással. Nemcsak testileg, hanem mentálisan is sok volt. Sokan ugyanúgy edzettek mint én, ugyanúgy apa volt az edzőjük, és velük is ugyanúgy foglalkozott, de velem mindig szigorúbb volt. Ha én elrontottam egy kis dolgot, egyből rám szólt, másra nem. Akkor igazságtalannak éreztem, volt, hogy gyűlöltem, de ma már tudom, miért csinálta. Ő a legmagasabb polcra tett engem, és én is magamat, mert hittem neki. Így nőttem fel, emiatt tudtam eljutni eddig.

Azt is elárulta, hogy egy idő után kinyomta a telefont, amikor az apja szakmázni akart a teljesítményéről.

– Volt egy fordulópont. Minden meccs után felhívott, hogy mi volt jó, mi volt rossz. Én tudom, ha játszottam egy rossz meccset. Amikor felhívott és elkezdte mondani, akkor volt egy nagy piros gomb a telefonomon, azt megnyomtam. Egy idő után rájött, hogy nem szabad felhívni, mert nem tudja, mit kért tőlem az edző, mit kellett csinálnom, csak mondja a magáét, ahogy ő gondolja.

A Fodball teljes videója itt nézhető meg:

Borítókép: Szoboszlai Dominik sokszor magányos a Liverpool sztárjaként (Fotó: EPA/Anna Szilagyi)