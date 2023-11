Ez a Fradi már hasonlított a legjobb Fradira

Az előző játéknapon a Fradi bravúros győzelmet aratott a csoportelső dán Ikast ellen, ehhez képest a Lubinnal szemben kötelező volt a győzelem. Enek megfelelően kezdődött a mérkőzés: Drabik a lengyeleknek szerzett vezetést, de utána jött négy hazai gól zsinórban, Emily Bölk és Angela Malestein találata között az ezredik BL-góljára hajtó, a legjobb formában levő ferencvárosi játékos, Andrea Lekics szórta meg magát.

A Fradi legjobbja Andrea Lekics Fotó: Bodnár Boglárka

A 4-1 kényelmes előnynek tűnt. A félmagas, illetve alacsonyabb lövéseket védő kapus, Monika Maliczkiewicz nagyon belejött, öt védéssel segítette a Lubint. Az újonc egy gólra közelítette meg a Fradit. Természetesen Lekics sietett a Fradi segítségére, és Böde-Bíró Blanka is megtolta az FTC szekerét egy-két fontos védéssel. A Lubin nem tette meg azt a szívességet, hogy könnyen adja meg magát, a Ferencvárosnak oda kellett tennie magát a Győr elleni jövő heti rangadó előtt. Ebből jött ki egy újab négygólos előny a szünetig. Érdekes adalék az első félidőhöz, hogy a 12 ferencvárosi gólon három külföldi játékos, Andrea Lekics, Emily Bölk és Angela Malestein osztozott. Csak összehasonlításképpen: a nyolc lengyel gólt hat játékos hozta össze.

A szünet után döntött a Fradi

A második félidőben lerohanta ellenfelét a Fradi. A külföldi gólszerzők mellé magyarok is csatlakoztak Klujber Katrin, Hársfalvi Júlia és Simon Petra személyében. A különbség folyamatosan nőtt a két csapat között, már tíz is volt a differencia, de még erre is rá tudott tenni egy lapáttal a Ferencváros. A vége 35-22 lett. A Fradi kezdi visszanyerni a formáját, a Győr elleni rangadóra még regy kicsit rá is pihenhetett Allan Haine csapata. A győzelmének köszönhetően a Fradi a hatodik helyről várja a folytatást.

Allan Heine, az FTC edzője így értékelt: – Irányítottuk a játékot, elégedett vagyok a csapattal. Voltak ugyan problémáink, de az első félidőben mutatott védekezésünk kifejezetten tetszett, a szünet után támadásban is sikerült előre lépnünk.

A Ferencváros balátlövője, a végül nyolc gólig jutó Emily Bölk is elmondta a véleményét: – Immár sokkal jobban érezzük egymást a pályán a játékostársaimmal, mint a szezon elején. Ugyan nem kezdtük jól az idényt, de már összeálltunk. Az első félidőben voltak ugyan nehézségeink, de a szünet után kifejezetten élveztük a meccset, jól ment a játék, és ez a végeredményben is megmutatkozott.

Női kézilabda Bajnokok Ligája, B csoport: FTC-Rail Cargo Hungaria–Zaglebie Lubin 35-22 (12-8).

Az FTC gólszerzői: Lekics 9, Bölk 8, Klujber 5, Malestein 4, Simon 3, Hársfalvi 2, Cvijics 2, Kovács 1, Márton 1.

A mérkőzés hivatalos statisztikája ITT.

Az A csoportban a DVSC hatalmas bravúrt ért el, 29-29-es döntetlent játszott a román CSM Bucuresti otthonában. A BL-újonc magyar csapat az ötödik, továbbjutó helyen áll a csoportjában.