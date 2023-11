Lavinát indított el a PL, a kizárás fenyegeti a Cityt és a Chelsea-t

Az Everton fellebbez

A PL közleménye szerint a klub az ötnapos meghallgatások során elismerte a szabályszegést – a liga által vizsgált időszakban az Everton 124,5 millió fontnyi veszteséget termelt, ez meghaladta a szabályzat által engedélyezett 105 millió fontos küszöböt. A Sky Sports információi szerint az Everton épülő új stadionjával kapcsolatos költségek kamataival akadt probléma. A klub hivatalos közleményben jelezte, hogy fellebbez a döntés ellen, mert szerinte a bizottság aránytalan és igazságtalan büntetést szabott ki rá, nem ért egyet azzal a megállapítással, hogy nem működött együtt jóhiszeműen a ligával. Az Everton közleménye azzal zárul, hogy a klub nagy érdeklődéssel fog követni minden, a pénzügyi fenntarthatósági szabályzattal kapcsolatos ügyet.

Bajban vannak sztárklubok is

A jelek szerint lesz is mit figyelemmel kísérnie. A The Times úgy tudja, a következő két áldozata a rendcsinálásnak két igazi nagyvad, a Manchester City és a Chelsea lesz. A Bajnokok Ligája címvédőjét nem kevesebbel vádolják, mint hogy 115 pontban szegte meg a szabályokat, amiért 30 pontos levonás vagy kizárást kaphat a Premier League-ből, de a lap azt írja, az eljárás akár két évig is elhúzódhat, így ez a büntetés nem most lesz aktuális. A Chelsea esetében a vizsgálat már javában tart és elkerülhetetlennek tűnik, de a londoniak maguk jelentették be a 2022. nyári tulajdonosváltás után, hogy a korábbi tulajdonos, Roman Abramovics regnálása alatt jelentős összegű kifizetések történtek, amelyekkel megszegték a Premier League szabályait, így a londoni klubot is a 30 pontos levonás vagy a kizárás veszélye fenyegeti.

