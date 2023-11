– Ferencvárosiak, győriek?

– Klubhovatartozástól függetlenül, mindenkitől kaptam az ívet. A győriek szerint a fradista beszélt belőlem, mások levelet írtak. A közösségi médiában bárki leírhatja a véleményét, és többen éltek is ezzel a lehetőséggel… Egyébként nemrég beszéltem a korábbi válogatott csapattársammal, Ferling Bernadett-tel, aki az M4 Sporton szakért, és gyakran ő sem ússza meg savazás nélkül. Tudomásul kell venni, hogy nem lehet mindenkinek megfelelni.

– A televíziós szereplés mellett másra is jut ideje?

– Öt éve vezetem a Békásmegyeren található Gyermekeink Sikeréért Sportegyesületet, ahol az U12-es korosztállyal bezárólag, körülbelül hatvan gyerekkel foglalkozunk.

– Soha nem vetődött fel, hogy a Fradi utánpótlásában dolgozzon?

– Az érdi korszak után, 2013-ban az akkori menedzserem tárgyalt a klubbal, de kiderült, hogy nincsen rám szükség. Nem kellek. Mellesleg úgy éreztem, sehol sincsen rám szükség. Nem tagadom, depressziós lettem, nem tudtam, hogy mihez kezdjek. A Testnevelési Egyetemen edzői képzésen vettem részt, de nem voltam jó passzban, azért álltam vissza kézilabdázni Németh András gödi csapatában. Az valahogy visszahozott az életbe. Az NB II-es, majd az NB I B-s bajnokságban játszottam, szép lassan felépítettem magam, gólkirálynő lettem. Így tudtam elengedni a kézilabdázást, és mellette már csináltam az óvodás kézis programot a gyerekeknek. Az Ovisport Alapítvánnyal és a Magyar Kézilabda-szövetséggel dolgoztam, az óvoda-pedagógusoknak tartottam képzéseket. Utána érlelődött a gondolat, hogy jó lenne saját egyesületet alapítani.

– Magától értetődő volt, hogy a pályafutása befejeztével ezzel foglalkozik?

– Minden olyan hirtelen történt. Miután abbahagytam az élsportot, hatalmas űr keletkezett az életemben. Úgy terveztem, hogy végigjátszom a 2012–13-as szezont.

Nagyon nehéz volt elfogadnom az edzőm, Szabó Edina véleményét. Ő úgy látta, hogy már nincsen értelme annak, hogy pályára lépjek. Azzal magyarázta a döntését, hogy a negyedik térdműtétem után csak akkor térjek vissza, ha a nézők egészségesen látnak játszani. Utólag visszagondolva igaza volt.

Bár nehéz volt elfogadnom a véleményét, de talán mégis csak így kellett történnie. Ki tudja, meddig szenvedtem volna még…?

– A civil életében is voltak megrázkódtatásai: 2019-ben elveszítette a gyermekét, aki 12 napot élt, 2021-ben mellrákot diagnosztizáltak önnél. Többször is kiemelte, hogy az evilági támogatói, a férje, a családja és a barátai mellett a Jóisten is erőt adott. Hívő?

– A Jóisten mindig segített az utamon. Zalaszentgróton nőttem fel, hívő családban, rendszeresen jártunk szentmisére.

Kiskoromban a nagymamám azzal viccelődött, hogy pogány vagyok, amiért még mindig nem kereszteltek meg. Általános iskolás koromban ez is megtörtént, elsőáldozó voltam, bérmálkoztam. Később, 2014-ben a férjem hozta vissza az életembe a hitet, a szentmisét és a rendszeres imádkozást. A szüleim már nem élnek, a szentmisén átszellemülök, úgy érzem, mintha beszélgetnék velük.

– A mellrák feldolgozásának különböző fázisairól, a haragról, a dühről és az elfogadásról írt a saját Facebook-felületén. Azt is megosztotta a külvilággal, hogy a betegsége idején onkopszichológushoz járt. Az élsportbeli tapasztalatai segítettek a rák elleni küzdelemben?

– Azt hiszem, azok nélkül nem is ment volna. Az élsport komoly tartást adott, a pályán megtapasztaltam, hogy az életben semmit sem adnak ingyen. Mindig ki kellett másznunk a nehéz helyzetekből, ebben a tudatosság és az alázat segített. Amikor megtudtam, hogy rosszindulatú daganatom van, egyből bevillant, hogy segítséget kérek.

Nem akartam agyonterhelni a családomat azzal, hogy milyen fázisokon megyek keresztül, célzottan onkopszichológust kerestem. Hetente találkoztam azzal az illetővel, aki Szentendrén él, ahol én is, és korábban kilenc évig a Kékgolyó utcai Onkológián dolgozott. Ezért is mondom, hogy a Jóisten biztosan segít, fogja a kezemet.

Nagyon jó embert találtam Nógrádi Csilla személyében. Megerősített, és tisztában volt azzal, hogy milyen stádiumokon megyek keresztül. Sokkal gördülékenyebben dolgoztam fel így a rákot, mintha otthon ültem volna begubózva, és mindent rátoltam volna másokra. Mindig is azt vallottam, hogy nem szégyen segítséget kérni, pontosan azért, mert utána nemcsak az adott illetőnek, hanem a környezetének is sokkal könnyebb. Ezért osztottam meg a betegségemet az interneten, meg azért is, mert tudtam, hogy a képernyőn ország-világ láthatja, mi történt velem. Így nem volt meglepetés senkinek sem, hogy turbán volt a fejemen, miközben szakértettem a tévében. A humor sokszor átlendített a holtponton. Kijelentettem, hogy soha nem fog kihullni a hajam. Talán ez a makacs küzdeni tudás is a sportolói múltamból ered. De mikor beletúrtam, és ott volt a kezemben a hajcsomó, akkor nem volt mese, leborotváltam a fejem. Szerencsére egész jó a fejformám, a kopaszság is jól állt, de nem vállaltam, hogy így mutatkozom a kamerák előtt. A tévések mondták, hogy nyugodtan vegyem le a turbánt, képernyőképes vagyok, de erre nem került sor. Később felvette velem a kapcsolatot egy beteg nő, elküldtem neki a turbánjaimat.

– Miért jött ez a sokk, ráadásul a gyermeke elvesztése után?

– Szerintem egyértelmű: a feldolgozatlan traumám miatt. A gyermek elvesztéséből látszólag nagyon hamar felálltam, egy héttel a tragédia után már dolgoztam. Úgy csináltam, mintha semmi sem történt volna. Akkor úgy éreztem, túl vagyok rajta. Később az onkopszichológusnál több héten keresztül ezt jártuk körül. Akkor kisírtam a bánatomat. Feldolgoztam a tényt, hogy ő már nincsen velünk. A mai napig nem kaptam választ arra, hogy miért nem volt, vagy miért állt le a keringése, csak találgattunk, hogy vajon mi lehetett a probléma.

– És mi lehetett?

– Talán az, hogy a méhlepényem nem volt egészséges. Ő abból nem tudott megfelelően táplálkozni, nem volt keringése, és ezért nem is tudott fejlődni. Ennek, a feldolgozatlan tragédiának volt köszönhető az emlődaganat.

– Egyértelmű volt, hogy a tragédia után szeretnének még gyermeket?

– A kemoterápia előtt gyorsan megcsináltuk a petesejt-stimulációt. Eleve lombikprogramot szerettünk volna, és mire elkezdtük, kiderült az emlődaganatom. Csak az lebegett a szemem előtt, hogy anya akarok lenni, azt akarom, hogy legyen gyerekem, és bárhogyan is alakul a kemoterápia, ehhez ragaszkodtam. A kemó előtt két héttel lefagyasztottak hat embriót. Azaz hat esélyem maradt arra, hogy teherbe essek. Rögös, embert próbáló út volt a kemoterápia. Néha megpillantom a kopasz képeimet a telefonomban, és arra gondolok, hogy ez nem is én vagyok, olyan hihetetlennek és távolinak tűnik. Sokszor belegondoltam, hogy miért éppen velem történik ez. Én jó embernek tartom magam, soha senkinek sem ártottam. A barátaim azt mondják, hogy nem hiszik el ezt a sok rosszat, ami velem történt. A kisfiunk elvesztése után költöztünk be a szentendrei házba, utána jött a daganatos betegség, tehát akkor most megint valami jónak kellene történnie.