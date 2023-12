A Fradival a BL-ben találkozott, korábban hívta a Real és a Barcelona + videó

A Milan és a Juventus egykori középpályása, Andrea Pirlo a Radio Serie A-nak adott interjújában megerősítette, hogy 2006-ban, hetekkel azután, hogy világbajnok lett az olasz válogatottal, ötéves szerződést írt alá a Real Madrid csapatával. – A világbajnokság éppen akkor ért véget, és ott volt az egész Calciopoli. Megvolt az esély arra, hogy a Milan a Serie B-ben játsszon, Fabio Capello pedig akkor a Real Madridhoz igazolt. Beszéltem vele és megegyeztünk – árulta el Pirlo.

Andrea Pirlo Fotó: MTI/EPAPaolo Magni

Amikor megérkeztem a Milan előszezonjára, azt mondták nekünk, hogy pontlevonással fogunk játszani a Serie A-ban. De nem voltam benne biztos, hogy maradok, úgy döntöttem, hogy a Real Madridba megyek. Visszatérve Milanellóba találkoztam Adriano Galliani klubigazgatóval, és az ügynökemmel megegyeztünk a folytatásában. Galliani letette elém a szerződést, és azt mondta, hogy mi tegyük oda a konkrét számokat. Néhány nap múlva alá is írtuk a megállapodást

– mondta a legendás középpályás.

Nem ez volt az egyetlen alkalom, hogy Pirlo Spanyolországba költözhetett volna: néhány évvel később a Barcelona is megpróbálta őt szerződtetni.

Pirlo Milanja 2010-ben a katalánok ellen játszott a Gamper-tornán, eközben a Milan Zlatan Ibrahimovic leigazolásáról tárgyalt a Barcával.

Ibra klubváltásánal jött képbe a Barcelona

Pirlo elárulta, hogy a meccs után beszélt Pep Guardiolával az irodájában. – Megvolt arra a lehetőség, hogy a Milan leigazolja Ibrát. Guardiola megkérdezte tőlem, hogy elérhető vagyok-e, érdekel-e a Barcelona. Egy darabig beszélgettünk az irodájában, de aztán megérkezett Ibra, és én is Milánóban maradtam. Guardiola azt mondta, szeretné, ha oda igazolnék. Ismert engem, mert játszott a Bresciában, pedig nem is játszottunk együtt. Nagyon büszke voltam arra, hogy az irodájában ültem, és még azok után is felhívott, hogy végül nem jött létre a szerződés – mesélte Pirlo.