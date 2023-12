A bíróverő klubelnök védekezik: „csak az arcába akartam köpni” + videó

Lapunkban is beszámoltunk arról, hogy megdöbbentő jelenetek játszódtak le hétfő este, az Ankaragücü–Rizespor török bajnoki labdarúgó-mérkőzés lefújása után. A hazai klub elnöke, Faruk Koca a pályára rohant, és ököllel arcon ütötte Halil Umut Melert, a meccs játékvezetőjét, aki szerint halálos fenyegetés is elhangzott. A bíróverő klubelnök tettére drasztikus lépéssel felelt a helyi labdarúgó-szövetség: felfüggesztette a bajnokságot, minden osztályt figyelembe véve. Faruk Kocát két további gyanúsítottal együtt őrizetbe vették. A bíróverő klubelnök esete nagy vihart kavart, a közösségi médiában Recep Tayyip Erdogan török elnök és Gianni Infantino, a FIFA első embere is reagált a botrányra.

Gianni Infantino, a FIFA elnöke elfogadhatatlannak nevezte a bíróverő klubelnök tettét (Fotó: Getty Images via AFP/Megan Briggs)

Lehet elemezni, hogy a Meler jogosan vett-e el egy gólt az Ankaragücütől VAR-vizsgálat után vagy túl szigorú volt-e a hazaiak piros lapja, de valójában felesleges. Sem a vitatott esetek, sem a Mocsi Attila nélkül felálló Rizespor 97. perces egyenlítő gólja nem indokolhatja Faruk Koca és társai tettét. A játékvezető ugyanis nemcsak a klubelnöktől kapott, annak egyik kísérője fejbe rúgta az ütés miatt földre került Melert.

A bíróverő klubelnök meghökkentő védekezése

Az eset után a szívproblémáktól szenvedő Kocát is kórházba vitték, de azóta letartóztatták őt és két további gyanúsítottat.

Azt mondta, kicsinállak, majd rám mutatott és azt mondta, megöllek

– idézte fel Meler, aki a jelenlegi legelismertebb török játékvezető, ebben az idényben többek között három Bajnokok Ligája-csoportmeccset is vezetett.

Koca is megszólalt az ügyben, de ezzel sem sokat segített helyzetén.

– Minden a bíró hibás döntései és provokatív viselkedése miatt történt. A célom az volt, hogy verbálisan fejezzem ki az egyet nem értésemet, valamint az arcába köpjek – védekezett a bíróverő klubelnök. A köpésből végül ütés lett…

Erdogan és a FIFA-elnök is reagált

A török labdarúgó-szövetség rendkívüli ülésen vitatja meg, mit tegyen az erőszak ellen, addig minden szinten felfüggesztették a labdarúgó-bajnokságokat az országban.