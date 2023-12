Egy magyar csapat is a Manchester City ellenfele a nemzetközi szavazáson!

– Nagyon sokat vártam rájuk, de megérte. Nagyszerű, hogy van egy ilyen csapat. Nagyon későn tudtam megtapasztalni, milyen klassz, milyen ereje van, ha egy ilyen szenzációs csapat van mellettem – mondta a 28 éves Márton Anna. – Liza volt, aki először elkezdett felérni hozzám, amitől feléledt bennem egy egészséges küzdőszellem azok után, hogy hosszú ideig a semmiben voltam itthon. Ezt követően alakult át bennem, hogy ebből lehet egy jó csapat, aztán jöttek a csajok is, azóta pedig csodákat csinálunk.

Márton Anna térdsérülésével kapcsolatban elárulta, még nem tud vívni a társaival, de a gyógytornát és az iskolázást a keretedzésen belül csinálja, mert hiányoztak neki a lányok. Megjegyezte, bár ő a rangidős, de a legtöbb „hülyeségben” benne van, mert ez is erősíti a csapatszellemet, ami apróság, de mégis nagyon fontos.

– Azt a sikert kicsit nehezebb volt feldolgozni, mint egy-egy rosszabb versenyt. A rutinnal ez majd javul a következő években – mondta a világkupa-sorozatban aratott egyéni diadaláról Battai Sugár Katinka. – Csapatban egész évben stabilan tudtam vívni és a junioroknál is világbajnokok lettünk.

A DEAC húszesztendős kardozója megtiszteltetésnek nevezte, hogy az év női vívójának választotta a hazai szövetség.

– Azt kívánom, jövőre ugyanilyen egységesen, csapatként vívjunk és persze azt, hogy Panka térde teljesen meggyógyuljon – nézett a jövőbe Battai Sugár, aki éppen Márton Annát, valamint az ukrán Olga Harlant nevezte meg olyan példaképnek, akikre vívásuk és hozzáállásuk miatt kiskora óta felnézett.

A 21 éves Szűcs Luca azt emelte ki, hogy Battai Sugárral tényleg szinte együtt nőttek fel, a versenyeken mindig egy szobában vannak, így nagyon összeszoktak és szerinte ezt az összetartást sikerült átültetni négyesben az egész csapatra.

– Nehéz volt a címvédés. Az első világbajnoki címnél mondhatjuk, hogy szerencsénk is volt, jól jött ki a lépés, mindenkinek nagy napja volt. De a másodiknál a franciák is jobban készültek ellenünk a döntőben, rajtunk is nagyobb volt a teher, mégis sikerült – fogalmazott Szűcs Luca.