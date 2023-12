Ezeken röhögtünk a magyar futballpályákon 2023-ban

Tim Hall, az Újpest légiósa utólag talán mulat azon a félreértésen, amely miatt piros lapot kapott Pakson. Korábban kapott egy sárga lapot, majd ápolás után engedély nélkül lépett vissza a pályára, alighanem a negyedik játékvezető, Vad II István kézmozdulatát értette félre. A szabályok szerint nem is kellett volna foglalkoznia vele, ugyanis engedélyt csak a játékvezető adhat, Erdős Józsefnek pedig így nem volt más választása, fel kellett mutatnia a második sárga, majd a piros lapot. Az újpesti légiós indulatos vitába is keveredett Vad II Istvánnal, teljesen feleslegesen. És 62 másodperc múlva jött az igazi poén: Szabó János, a paksiak védője is megkapta a második sárgáját, majd a pirosat is, azaz lényegében egy percen belül kiegyenlítődött a létszám.

A Puskás Akadémia és a Kisvárda meccsén az 57. percben Soisalo szögletét követően összeszaladt és összefejelt két vendég játékos, Széles Imre és Lippai Tibor, így a felcsúti Wojciech Golla senkitől sem zavartatva fejelhetett gólt, ezt követően pedig Széles feje vérezni is kezdett és le is kellett cserélni. A kisvárdai klubhonlap azt írja, hogy négy öltéssel kellett összevarrni a sebet a védő szemöldökénél – az ambuláns beavatkozást az öltözőben dr. Kósa Jenő csapatorvos végezte el. Erről van szó: a látvány nagyon vicces, az érintetteknek viszont nagyon fájt, és aligha volt kedvük nevetni…

A legmulatságosabb mérkőzés utáni nyilatkozat Nebojsa Vignjevics nevéhez fűződik. A Diósgyőr elleni meccset követően óvatlanul magyarul szólalt meg, de hamar észbe kapott, átváltott a megszokott angolra, és érdemes meghallgatni, hogy miért. Ahogyan azt is, hogy mit felelt erre a felvetésre: ha a lila-fehérek a tabella élén állnak, nyilatkozhatna tényleg magyarul.

Dombi Tibor, a debreceniek legendája a Paks elleni hazai találkozó napján az 50. születésnapját ünnepelte. A Loki szurkolói nemcsak éltették őt, de begyűjtötték a ruhadarabjait is, szóval a klublegenda egy szál alsógatyában rohangált a Nagyerdei Stadion gyepén.

De menjünk vissza a játékhoz! Most fordított volt a szereposztás, a Paks játszott otthon, a Debrecen idegenben. Hahn János küzdött a labdáért Meldin Dreskoviccsal, és kár minden szóért, önmagáért beszél a felvétel.

Durva belépőket sajnos túl sokat is láthatunk a futballpályákon, a védők olykor nem kímélik sem az ellenfelet, sem önmagukat. Az viszont viszonylag ritka, hogy a játékvezető veszélyeztesse a játékosok testi épségét. Márpedig ez előfordult Magyarországon az idén, az ESMTK és a Kisvárda kupameccsén Hanyecz Bence becsúszása miatt kellett ápolni a várdai Ötvös Bencét.

A futballpályákon gyakran a természet erőivel is meg kell küzdeni. A Ferencváros például beleragadt a kecskeméti sárba, ebben, mondjuk, nincsen semmi vicces, de abban, ami a paksi kapussal, Nagy Gergellyel történt, nagyon is van. A Kecskemét elleni meccsen viharos szél tombolt, amely egy kirúgásnál átvette az irányítást.

Végül egy kevésbé vicces jelenet következik, amelyet szellemes lezárás követett. Urblík József az év elején Felcsútról a Vasashoz szerződött, mert a Puskás Akadémia vezetőedzője, Hornyák Zsolt kevés játéklehetőséget adott neki. Mit tesz a sors, a két csapat tavaszi összecsapásán a futballista óriási gólt lőtt, és az öröme átváltott indulatba, a felcsúti kispad felé rohant.

Meglehetősen sportszerűtlen ez a sajátos gólöröm, de Hornyák Zsolt nemigen vette a lelkére, a történtekre így reagált: „Ennyire szeret. Lehet, hogy hiányoztam neki. Kár, hogy a Puskásban nem ilyen teljesítményt nyújtott.”

Borítókép: Az év talán legtöbb mosolyt kicsaló pillanata, felhajt egy felest a szurkolókkal Montenegró legyőzése után (Fotó: Origó/Csudai Sándor)