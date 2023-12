Milák Kristóf tavaly az év sportolója lett Magyarországon, idén, nemzetközi eredmények híján értelemszerűen, a tízes listára sem fért fel.

Az Origó Sport viszont egészen más jellegű szavazást indított róla olvasói között, s a kattintások alapján a szavazók közel fele (46 százalék) úgy gondolja, hogy botrányos, amit Milák Kristóf művel. Az olvasók 29 százaléka elnézőbb Milákkal szemben, szerintük nem lehet bántani az úszót.

A lap egy ellentmondásra is felhívta a figyelmet: három hete Zala György, Milák erőnléti edzője úgy nyilatkozott, hogy a pillangóklasszisnak is rendszeresen tart szárazföldi edzéseket a Duna Arénában, miközben Sós Csaba a napokban többször is kifejtette, hogy még telefonon sem tud kapcsolatba lépni Milákkal.