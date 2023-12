Novak Djokovics simán nyerte meg a Max Verstappen elleni csatát

A 36 éves Novak Djokovics 2011, 2015, 2018 és 2021 után immár ötödször azzal érdemelte ki az elismerést, hogy idén mind a négy Grand Slam-tornán döntőt játszott, ráadásul az Australian Openen, a Roland Garroson és a US Openen győzött is, azaz csak Wimbledonban maradt alul. A tavaly győztes lengyel teniszezőnő, Iga Swiatek ezúttal hatodik lett. A szavazás második és harmadik helyén csere történt az előző évhez képest: ezúttal a Formula–1 holland világbajnoka, Max Verstappen végzett másodikként és a világbajnok svéd rúdugró, Armand Duplantis harmadikként. De Verstappen pontszámban jelentősen elmaradt Djokovicstól. A legjobb tízbe Swiatek mellett még egy női sportoló került be, Femke Bol holland atlétanő a nyolcadik helyen zárt.

A 66. alkalommal megrendezett szavazáson, amelyen még sosem győzött magyar sportoló, ezúttal 21 európai hírügynökség, köztük az MTI vett részt.

Európa tíz legjobb sportolója 2023-ban az európai hírügynökségek szerint:

1. Novak Djokovics (szerb, tenisz) 178 pont

2. Max Vestappen (holland, Formula–1) 150

3. Armand Duplantis (svéd, atlétika) 86

4. Erling Haaland (norvég, labdarúgás) 80

5. Nikola Jokics (szerb, kosárlabda) 74

6. Iga Swiatek (lengyel, tenisz) 72

7. Johannes Thingnes Bö (norvég, sílövészet) 51

8. Femke Bol (holland, atlétika) 49

9. Marco Odermatt (svájci, alpesi sí) 44

10. Jonas Vingegaard (dán, országúti kerékpár) 40