Ronaldo ma este Benzema ellen – legutóbb a Puskás Arénában találkoztak

A 38 esztendős Cristiano Ronaldo 2009 és 2018, a 36 éves Karim Benzema 2009 és 2023 között volt a Real Madrid játékosa, de manapság már mindketten Szaúd-Arábiában futballoznak. A portugál éppen egy éve érkezett az al-Nasszrhoz, a francia pedig júniusban az al-Ittihadhoz, és a szaúdi ligában most először kerülnek egymással szembe.

Ronaldo és Benzema a Real Madrid csapatában. Forrás: X/TCR

A tabellán az al-Nasszr a második helyen áll, de tíz pont a hátrány az al-Hilal mögött, az al-Ittihad címvédőként csak a hatodik, és két csapat között is tizenkét pont a különbség. A két klasszis közül Ronaldónak sokkal jobban megy, hiszen 17 találattal vezeti a góllövőlistát, és kilenc gólpasszával is a vonatkozó rangsort. Benzema kilencszer volt eredményes. Az al-Ittihad a napokban az éppen Szaúd-Arábiában rendezett klubvilágbajnokságon nem jutott be a négy közé, 3-1-re kikapott az afrikai BL-győztes, egyiptomi al-Ahlytól, pedig Karim Benzema, és másik klasszis francia légiósa, N’Golo Kanté is a pályán volt.

Ronaldo Benzema ellen – legutóbb mindketten betaláltak

Ronaldo és Benzema legutóbb a 2021-es Eb-n játszott egymás ellen, a Puskás Arénában a Portugália–Franciaország csoportmeccs 2-2-re végződött, és mindkét klasszis szerzett gólt, egyaránt 11-esből.

Cristiano Ronaldo and Karim Benzema meet again tomorrow for the first time since Euro 2021. 🤍pic.twitter.com/RCBzPgHHrl — The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) December 25, 2023

Hazai pályán most az al-Nasszr ellen mindenképpen javítana, és azt mondani sem kell, hogy Benzemának, de a túloldalon Ronaldónak is nagyon fontos ez a meccs. Az al-Nasszrban Ronaldo mellett a szenegáli Sadio Mané és a horvát Marcelo Brozovic is a pályán lesz.

