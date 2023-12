Szoboszlainak egy kocsmából üzentek, ez később sokat jelenthet neki + videó

A Liverpool szurkolói mindig nagy kedvvel kreáltak dalokat, hogy egy-egy kedvenc előtt tisztelegjenek. Így volt ez Steven Gerrard, Fernando Torres és Roberto (Bobby) Firmino idejében, de például Thiago Alcantara már azelőtt saját nótát kapott, hogy hivatalosan bejelentették volna az érkezését. Napjainkban Virgil van Dijk, Mohamed Szalah, esetleg Andy Robertson nevétől hangosak az Anfield lelátói, és talán hamarosan Szoboszlai Dominikétől is az lesz.

Klopp nem szívesen hallja, ha lelátókon a neki írt dalt éneklik. Talán Szoboszlai másképp látja majd ezt Fotó: EPA/Daniel Hambury

Szoboszlai tiszteletére újabb dal született

A magyar válogatott csapatkapitánya nyári klubváltása óta közkedvelt figura a Vörösök drukkerei körében, már szeptemberben megszületett az első dal róla, de ez még nem terjedt el széles körben. Talán majd a következő, amelyet Don McLean American Pie című slágerének dallamára adott elő egy szurkoló egy kocsmában.

Az előző szezonbeli küszködést követően a szerzőt reménnyel töltötte el az épülőben lévő, most éppen Premier League-éllovas csapat őszi teljesítménye, és a dal szerint a Liverpool Szoboszlai Dominikkel a fedélzeten úgy szárnyal, mint Bill Shankly idejében (1959 és 1974 között), amikor a skót edzőlegenda világverő alakulatot hozott létre a Vörösökből.

Íme a dal, amelyet a Ripost szúrt ki:

Shankly neve azóta is gyakran visszaköszön a liverpooli nótákban, ahogyan a mostani menedzser, Jürgen Klopp népszerűsége is az eget verdesi, és nem véletlen, hogy az ő tiszteletére is saját dalt írtak. Az más kérdés, hogy a német szakembernek ambivalensek az érzései ezzel kapcsolatban, nem szereti, ha a mérkőzések alatt az „I’m so glad that Jürgen is a Red” zúg a lelátókon.

Borítókép: a Crystal Palace elleni bajnoki mérkőzésen (Fotó: AFP/Adrian Dennis)